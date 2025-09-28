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Βουλή: Στη δημοσιότητα τη Δευτέρα τα «πόθεν έσχες» για τα έτη 2022 και 2023
Πολιτική
10:59 - 28 Σεπ 2025

Βουλή: Στη δημοσιότητα τη Δευτέρα τα «πόθεν έσχες» για τα έτη 2022 και 2023

Reporter.gr Newsroom
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Αύριο, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, δίδονται στη δημοσιότητα από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Στις δηλώσεις θα περιλαμβάνονται τόσο τα στοιχεία του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών της κυβέρνησης, των βουλευτών και ευρωβουλευτών, όσο και των περιφερειαρχών, δημάρχων και των υπευθύνων οικονομικής διαχείρισης των κομμάτων.

Επιπλέον, θα δημοσιοποιηθούν και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν για πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Τα «πόθεν έσχες» θα αναρτηθούν στον επίσημο ιστότοπο της Βουλής, στην ειδική ενότητα της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (hellenicparliament.gr).

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2025 - 10:44
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