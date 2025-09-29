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Πρωτοψάλτης: Για την ευλογιά οι πρώτες αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Υπαρκτός ο κίνδυνος lockdown
Πολιτική
10:39 - 29 Σεπ 2025

Πρωτοψάλτης: Για την ευλογιά οι πρώτες αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Υπαρκτός ο κίνδυνος lockdown

Reporter.gr Newsroom
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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η ελληνική κτηνοτροφία λόγω της μεγάλης έξαρσης της ευλογιάς των προβάτων.

Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, «έχουν θανατωθεί πάνω από 300.000 ζώα και έχουν μολυνθεί περισσότερες από 1.100 εκτροφές».

Ο κ. Πρωτοψάλτης τόνισε στην ΕΡΤ ότι η νόσος αποτελεί «μια πραγματική απειλή για την ελληνική κτηνοτροφία», καθώς ο ιός επιβιώνει έως και έξι μήνες και η διασπορά συνεχίζεται λόγω μη τήρησης μέτρων.

Προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει αυστηρή εφαρμογή των κανόνων βιοασφάλειας και της απαγόρευσης μετακίνησης ζώων, «θα οδηγηθούμε σε μια δύσκολη απόφαση, το lockdown».

Καταγγελίες για παραβιάσεις

Ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε παραδείγματα ασυνείδητων κτηνοτρόφων, όπως η υπόθεση στην Κοζάνη με 400 πρόβατα που βοσκούσαν σε απαγορευμένη ζώνη, αλλά και περιπτώσεις παράνομων ταφών μολυσμένων ζώων.

«Λίγοι ανεύθυνοι κάνουν κακό σε όλους τους υπόλοιπους», είπε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση των κτηνοτρόφων

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος, επέρριψε ευθύνες στην Πολιτεία για καθυστερήσεις στη θανάτωση ζώων, στην ανεπαρκή λειτουργία των σταθμών απολύμανσης και στις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις.

«Δεν γίνεται να ρίχνετε όλο το ανάθεμα στους κτηνοτρόφους», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι ενισχύσεις για ζωοτροφές αφορούν «περσινές δεσμεύσεις που ακόμα δεν έχουν πληρωθεί».

Παράλληλα, ο κ. Μόσχος έθεσε θέμα έλλειψης κτηνιάτρων στο πεδίο, ζητώντας ενίσχυση με προσλήψεις και στοχευμένους εμβολιασμούς. «Έχουμε φτάσει στην πλήρη εξάπλωση σχεδόν σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση», τόνισε.

Οι αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης

Ο κ. Πρωτοψάλτης διαβεβαίωσε ότι έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι και οι πρώτες πληρωμές για αποζημιώσεις θα γίνουν άμεσα λέγοντας χαρακτηριστικά πως «οι πρώτες πληρωμές που θα γίνουν θα αφορούν αποζημιώσεις, της ευλογιάς. Οι πόροι έχουν εξασφαλιστεί και θα έρθουν».

Συνολικά, προβλέπονται 20 εκατ. ευρώ για τα θανατωμένα ζώα και 63 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι έχουν υπάρξει καθυστερήσεις λόγω προβλημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τέλος, ο κ. Πρωτοψάλτης ξεκαθάρισε ότι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, δεν επιτρέπεται η ανάκτηση ζωικού κεφαλαίου όσο διαρκεί η ευλογιά, ενώ υπογράμμισε ότι το κράτος θα στηρίξει τους κτηνοτρόφους μόλις περιοριστεί η νόσος: «Αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Αν δεν υπάρξει ύφεση άμεσα, θα παρθούν σκληρές αποφάσεις».

Τελευταία τροποποίηση στις 29/09/2025 - 10:40
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