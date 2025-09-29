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Ξεκινά ο διαγωνισμός EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025
Επιχειρήσεις
10:05 - 29 Σεπ 2025

Ξεκινά ο διαγωνισμός EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΥ Ελλάδος διοργανώνει, για δέκατη φορά, το διαγωνισμό EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος – τον καταξιωμένο θεσμό που αναδεικνύει και τιμά την επιχειρηματική αριστεία στη χώρα μας, σταθερά από το 2006.

Ο ελληνικός διαγωνισμός αποτελεί μέρος του παγκόσμιου θεσμού EY Entrepreneur Of The Year, με ιστορία σχεδόν 40 χρόνων και συμμετοχές 30.000 καταξιωμένων επιχειρηματιών από περισσότερες από 79 χώρες και γεωγραφικές περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Αντλώντας έμπνευση από το παγκόσμιο μήνυμα της EY, «Δημιουργήστε το μέλλον με αυτοπεποίθηση» (Shape the future with confidence), ο φετινός διαγωνισμός τιμά τους «Δημιουργούς» (The Shapers) – τους ανθρώπους εκείνους που μετασχηματίζουν την πρώτη ύλη μίας ιδέας σε αξία, παρουσιάζοντας κάτι μοναδικό και διαχρονικό, που διαμορφώνει το σήμερα και μένει στο αύριο σαν ανεξίτηλη υπογραφή.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

Υποψηφιότητα μπορεί να θέσει κάθε ιδιοκτήτης/ιδιοκτήτρια ή μέτοχος ιδιωτικής επιχείρησης με έδρα ή σημαντική παραγωγική–λειτουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα, με κύκλο εργασιών €10 εκατ. και άνω, που αποτελεί ανώτατο, ενεργό στέλεχος της διοίκησής της και έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξή της. Επιπλέον, υποψήφιους μπορεί να υποδείξει και το ευρύ κοινό, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Η τελετή απονομής του EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025 θα πραγματοποιηθεί το Μάρτιο του 2026. Ο νικητής ή η νικήτρια του διαγωνισμού θα εκπροσωπήσει την ελληνική επιχειρηματικότητα στο παγκόσμιο σκέλος του θεσμού, EY World Entrepreneur Of The Year, που θα διεξαχθεί το Μάιο του 2026 στο Μόντε Κάρλο.

Οφέλη της συμμετοχής

Ο διαγωνισμός EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος αποτελεί πλατφόρμα προβολής και δικτύωσης, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους, να συνδεθούν με επιτυχημένους επιχειρηματίες και να λάβουν αναγνώριση για το έργο τους.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες αποκτούν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την επιχείρησή τους, συγκρίνοντάς την (benchmarking) με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης. Μέσω του δικτύου Alumni του διαγωνισμού και του εκτεταμένου δικτύου γνώσης της EY, οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση σε έρευνες, μελέτες και αποκλειστικές εκδηλώσεις.

Ο νικητής ή η νικήτρια του τίτλου EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος έχει την ευκαιρία να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο μεγάλο τελικό του EY World Entrepreneur Of The Year στο Μόντε Κάρλο, συμμετέχοντας σε σεμινάρια, workshops, networking με ηγετικές προσωπικότητες και εντασσόμενος στο παγκόσμιο δίκτυο του θεσμού.

Κριτική Επιτροπή και κριτήρια επιλογής

Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται από ανεξάρτητη εννεαμελή Κριτική Επιτροπή, με κριτήρια όπως: δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, οικονομική απόδοση, περιβαλλοντικός και κοινωνικός αντίκτυπος, καινοτομία, στρατηγικός προσανατολισμός και διεθνής ανάπτυξη, επιχειρηματικό πνεύμα, μοντέλο διοίκησης και εταιρική κουλτούρα.

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Βασίλειος Κάτσος, Πρόεδρος και Συνιδρυτής της VNK Capital και Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2008, με πολυετή εμπειρία στο θεσμό. Μέλη της Επιτροπής είναι διακεκριμένοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού, τραπεζικού και ακαδημαϊκού χώρου.

Με αφορμή την έναρξη του προγράμματος για το 2025, ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Το μέλλον δεν προκύπτει από μόνο του – διαμορφώνεται από εκείνους που το οραματίζονται με τόλμη και το δημιουργούν με αυτοπεποίθηση. Σε έναν κόσμο που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, οφείλουμε να αναδεικνύουμε και να τιμούμε τους ανθρώπους εκείνους που έχουν αποδείξει έμπρακτα ότι αναγνωρίζουν τις προκλήσεις και με τόλμη και δημιουργικότητα χτίζουν κάτι το μοναδικό: οργανισμούς με ανθεκτικότητα, ικανούς να δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για όλους. Η χώρα μας διαθέτει πολλούς τέτοιους επιχειρηματίες, και είμαι βέβαιος ότι και ο φετινός μας διαγωνισμός θα αναδείξει τους καλύτερους ανάμεσά τους».

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