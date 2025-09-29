Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές παρά τους δασμούς – «Εκρηκτική» πρεμιέρα για τη Sony Financial Group

Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν γενικά ανοδικά, καθώς οι επενδυτές επέλεξαν να αγνοήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των δασμών. Ακόμα, οι μετοχές της Sony Financial Group αυξήθηκαν κατά 36% κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής τους, μετά την απόσχιση της μονάδας από τη μητρική εταιρεία Sony Group.

Στις μετοχές της Sony Financial Group αποδόθηκε τιμή αναφοράς 150 γιεν ανά μετοχή, αποτιμώντας την εταιρεία σε περίπου 1 τρισεκατομμύριο γιεν (πάνω από 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια). Η Sony δήλωσε ότι η απόσχιση επιτρέπει στο χρηματοοικονομικό κλάδο, ο οποίος περιλαμβάνει τις Sony Life Insurance, Sony Assurance και Sony Bank, να αυξήσει το κεφάλαιο ανάπτυξής του, διατηρώντας παράλληλα τους δεσμούς της μάρκας με το ευρύτερο οικοσύστημα της Sony, σύμφωνα με μια δήλωση.

Η μητρική εταιρεία ανέφερε τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις για επενδύσεις στον τομέα της ψυχαγωγίας και των ημιαγωγών ως βασικό λόγο για την ανεξάρτητη λειτουργία του χρηματοοικονομικού κλάδου.

Οι ευρύτερες αγορές της Ιαπωνίας κινήθηκαν πτωτικά, με τον Nikkei 225 να υποχώρησε κατά 0,69% στις 45.044,00 μονάδες, ενώ ο Topix διολίσθησε κατά 1,76%, στις 3.130,79 μονάδες, μετά τα ιστορικά υψηλά που σημειώθηκαν την Παρασκευή (26/9). Αντίθετα, στην Αυστραλία ο δείκτης S&P/ASX 200 κατέγραψε άνοδο 0,85% στις 8.862,80 μονάδες.

Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) πρόκειται να ξεκινήσει διήμερη συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική, όπου αναμένεται να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο σταθερό στο 3,6%, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

«Η RBA πιθανότατα θα βρεθεί σε πιο δύσκολη θέση σε σχέση με τις πρόσφατες συνεδριάσεις. Υπάρχει πραγματική ένταση στα δεδομένα», έγραψε η Commonwealth Bank of Australia σε σημείωμά της, αναφέροντας ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) της χώρας για τον Αύγουστο δείχνει «σημαντικούς κινδύνους ανόδου του πληθωρισμού για το τρίτο τρίμηνο», καθώς και μια κυκλική ανάκαμψη στα δεδομένα δραστηριότητας. Ωστόσο, οι οικονομολόγοι της CBA υπογράμμισαν και σημάδια επιβράδυνσης της απασχόλησης, καθώς και μετριασμού της αύξησης των μισθών.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi κατέγραψε άνοδο 1,33%, στις 3.431,21 μονάδες, ανακάμπτοντας μετά την απότομη πτώση της Παρασκευής λόγω της αβεβαιότητας γύρω από τις εμπορικές συνομιλίες με την Ουάσινγκτον. Ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,38% στις 846,71 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng ανέβηκε κατά 2,19% στις 26.705,00 μονάδες, ενώ ο Hang Seng Tech κατέγραψε άνοδο 1,5%. Ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύθηκε κατά 1,47% στις 4.617,00 μονάδες.

Τέλος, στην Ινδία, ο Nifty 50 υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,02% στις 24.639,05 μονάδες, ενώ ο BSE Sensex κατέγραψε ήπιες κέρδη της τάξης του 0,02% και διαμορφώθηκε στις 80.442,99 μονάδες.