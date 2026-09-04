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Λέσβος: Στον Στρατό η μάχη με τον αφθώδη πυρετό – 85.000 ζώα έχουν θανατωθεί
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
11:08 - 04 Σεπ 2026

Λέσβος: Στον Στρατό η μάχη με τον αφθώδη πυρετό – 85.000 ζώα έχουν θανατωθεί

Reporter.gr Newsroom
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Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας περνά ο επιχειρησιακός συντονισμός της αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, με ρύθμιση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων απέναντι στην επιζωοτία. Η επιστημονική και στρατηγική αρμοδιότητα παραμένει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ στρατιωτικοί κτηνίατροι ήδη συνδράμουν στην επιχείρηση εδώ και μήνες.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ η επιδημιολογική κατάσταση στη Λέσβο παραμένει κρίσιμη. Μιλώντας στην ΕΡΤ την Πέμπτη (3/9), ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι από τις 15 Μαρτίου το νησί αντιμετωπίζει «πολύ δύσκολη κατάσταση» με τον αφθώδη πυρετό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, περίπου 6.000 ζώα έχουν θανατωθεί σε εστίες αφθώδους πυρετού, ενώ συνολικά οι θανατώσεις αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων ανέρχονται σε περίπου 85.000.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την επιζωοτία «υπαρξιακή απειλή για την κτηνοτροφία», σημειώνοντας ωστόσο ότι η επιδημιολογική εικόνα δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, με τα κρούσματα να περιορίζονται σε συγκεκριμένες εστίες. Τόνισε, πάντως, ότι η μάχη δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες, καθώς ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και μπορεί να μεταδοθεί τόσο αερογενώς όσο και μηχανικά.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει διαθέσει τους τελευταίους 5,5 μήνες 7,5 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις, εκ των οποίων 3,5 εκατ. αφορούν θανατωμένα ζώα, 1,5 εκατ. το χαμένο εισόδημα και 2,5 εκατ. τα τυροκομεία της Λέσβου. Παράλληλα, προβλέπονται ενισχύσεις για ζωοτροφές σε όλη τη χώρα και για το κατεστραμμένο γάλα στη Λέσβο. Επιπλέον εκδόθηκε ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία παγώνουν οι φορολογικές οφειλές για τις πληγείσες επιχειρήσεις. Εντούτοις, οι αγρότες του νησιού βρίσκονται σε κατάσταση υπαρξιακής κρίσης, έχοντας σημειώσει ηχηρές οικονομικές ζημιές.

Η μεταφορά του επιχειρησιακού συντονισμού στον σταατό προκαλεί, ωστόσο, έντονη αντίδραση από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή (4/9) ότι η επιλογή αυτή δεν αντιμετωπίζει την αιτία του προβλήματος, αλλά αναδεικνύει τις χρόνιες αδυναμίες και την υποστελέχωση των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών. Κάνει λόγο για «παραδοχή αδυναμίας του ΥΠΑΑΤ» και προειδοποιεί ότι η μεταφορά ευθύνης δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το Επιμελητήριο ξεκαθαρίζει ότι θεωρεί πολύτιμη τη συνδρομή των στρατιωτικών κτηνιάτρων, διαχωρίζοντας όμως τη συνδρομή από την υποκατάσταση των πολιτικών κτηνιατρικών υπηρεσιών. Ζητά, μεταξύ άλλων, μόνιμες προσλήψεις στις Περιφέρειες, σαφή αλυσίδα διοίκησης και επιστημονικών ευθυνών, πλήρη αξιοποίηση των στρατιωτικών κτηνιάτρων ως δύναμης συνδρομής και ουσιαστικό θεσμικό διάλογο με τους επιστημονικούς φορείς.

Για το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το ζητούμενο πλέον είναι η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης των επιζωοτιών, με επαρκή στελέχωση, πόρους και σαφή διοικητική δομή, ώστε η επόμενη κρίση να μη βρει ξανά τον κρατικό μηχανισμό να αναζητά λύσεις εν μέσω της εξέλιξής της.

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