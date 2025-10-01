Μαρινάκης: Η Ελλάδα έχει πετύχει όσα δεν κατάφερε δεκαετίες – Η αντιπολίτευση κατασκευάζει ψεύτικα αφηγήματα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο Ρ/Σ RealFM 97,8, αναφέρθηκε εκτενώς στις επιτυχίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και των αμυντικών εξοπλισμών τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι η χώρα έχει κατοχυρώσει θέσεις και συμφωνίες που δεν υπήρχαν πριν το 2019. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για «κατασκευή ψεύτικων αφηγημάτων» και για «εργαλειοποίηση» σημαντικών εθνικών και κοινωνικών θεμάτων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «κάντε λίγο μια εικόνα, πραγματική, πού ήταν το 2019 η Τουρκία και η Ελλάδα και πού είναι σήμερα. Και εγώ θα σας πω για την Ελλάδα, για την Τουρκία είναι γνωστά τι είχε εξασφαλισμένο και τι σήμερα έχει ζητούμενο με όρους, που απ' ό,τι φαίνεται από τις ίδιες τις δηλώσεις των αξιωματούχων της Τουρκίας, δύσκολα θα τα καταφέρει, π.χ. τα F-35. Αλλά, το ξαναλέω, αυτό είναι δικό τους θέμα, δεν είναι δική μας δουλειά. Η Ελλάδα το 2019 δεν είχε τίποτα δεδομένο από όλα αυτά τα εξοπλιστικά που έχει σήμερα δεδομένα, και τα F-35 και τα F-16 και πολλά ακόμα, Rafale, Belharra. Η χώρα μας σε βάθος 10ετίας θα είναι η πιο καλά οχυρωμένη σε επίπεδο στρατού ξηράς, σε επίπεδο θάλασσας και αέρα, συνολικά, με όλες αυτές τις κινήσεις, οι οποίες έχουν γίνει με τη σφραγίδα της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού. Τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν δεδομένο, ούτε καν, εγώ θα έλεγα, σε ένα καλό στάδιο προχωρημένο, μέχρι να αναλάβει την ηγεσία της χώρας, να αναλάβει την εξουσία, μετά τις εκλογές του 2019, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Θυμάστε άλλον πρωθυπουργό και σε επίπεδο ΟΗΕ, αλλά και συνολικά, να έχει θέσει θέμα επίσημα άρσης του casus belli που για 30 χρόνια πλανάται γύρω από τη χώρα μας;» πρόσθεσε, ενώ απαντώντας στις αιτιάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη είπε: «Να θυμίσουμε στον κ. Ανδρουλάκη, επειδή δεν είναι μόνο το casus belli, ότι με πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, κάτι το οποίο δεν θα ήταν αποτέλεσμα ομοφωνίας, δηλαδή η συμμετοχή της Τουρκίας σε όλα αυτά τα προγράμματα, με δική μας, της κυβέρνησης, πρωτοβουλία κατέστη αναγκαία η ομοφωνία, δηλαδή αν δεν πούμε εμείς «ναι» ή οποιοδήποτε άλλο κράτος, αλλά εν προκειμένω εμείς, να μην μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Και βάλαμε εμείς όρο, δημοσίως, την άρση του casus belli που επί 30 χρόνια πλανάται γύρω από τη χώρα μας. Κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο, κάτι το οποίο είναι ενάντια στα εθνικά συμφέροντα -και το ξαναλέω- όχι ένα και δύο χρόνια, 30 χρόνια. Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι απολύτως επωφελής για τα εθνικά συμφέροντα η συγκεκριμένη πρωτοβουλία».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «η Ελλάδα κατάφερε κάτι το οποίο δεν ήταν στο χέρι της, βάζοντας απαραίτητη την ομοφωνία, να είναι στο χέρι μας, ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο υπήρχαν πριν από το 2019; Δεν υπήρχαν. Υπάρχουν τώρα. Η Ελλάδα μεγάλωσε στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια. Είχε γίνει αυτό πριν από το 2019; Δεν είχε γίνει. Είχε έρθει η Exxon και η Chevron πριν από το 2019; Δηλαδή, τι; Οι αμερικανικοί κολοσσοί που βάζουν τη σφραγίδα τους επί των ελληνικών συμφερόντων. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τεράστια επιτυχία. Έρχεται η Ευρώπη και βάζει τη σφραγίδα της στα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας. Είχε γίνει πριν από το 2019; Δεν είχε γίνει. Όλα αυτά και πολλά ακόμα που μπορώ να σας πω, οι κινήσεις, δηλαδή, που κάνουμε, το καλώδιο με την Αίγυπτο, όλες αυτές οι συμφωνίες, το γεγονός ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη, για τα εμβόλια, για το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι έχει πάρει τα περισσότερα χρήματα αναλογικά με το ΑΕΠ της, τα είχε η Ελλάδα δεδομένα τα προηγούμενα χρόνια;».

«Ενώ η χώρα μας έχει καταφέρει όσα δεν κατάφερε ολόκληρες δεκαετίες, αυτό επειδή ενοχλεί κάποιους εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, τα ακροδεξιά κόμματα και κάποια Μέσα που στηρίζουν το αφήγημά τους, φτιάχνουν ένα ψεύτικο αφήγημα, δήθεν ενδοτικότητας, το καλλιεργούν κάθε μέρα με fake news, ασταμάτητα, λυσσαλέα, επίμονα. Και ξέρετε κάτι; Κάθε ψευδής είδηση είναι προβληματική και επικίνδυνη. Όταν, όμως, αυτή αφορά τα εθνικά συμφέροντα, είναι εθνικά επιζήμια» σημείωσε.

Για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι «και οι δύο, -Σαλάτας, Σημανδράκος- με διαφορετικό τρόπο, από τις καταθέσεις τους ανέδειξαν ότι αυτό για το οποίο προσπαθεί να πείσει τον κόσμο η αντιπολίτευση περί συγκάλυψης από το Μαξίμου, δεν ισχύει». Πρόσθεσε δε ότι «όλους αυτούς τους ερευνά η δικαιοσύνη και είναι πολύ πιθανό να ασκηθούν ποινικές διώξεις για τα μη πολιτικά πρόσωπα».

Για τα Τέμπη, ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε κόμματα της αντιπολίτευσης ότι «εργαλειοποιούν τον πόνο των συγγενών του τραγικού δυστυχήματος» και υπογράμμισε: «Η μεγαλύτερη ασέβεια είναι να πας, ενώ είσαι πολιτικός, να αποκομίσεις το οποιοδήποτε όφελος από έναν πονεμένο πατέρα. Επειδή είμαι πατέρας, στέκομαι με σεβασμό απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, σέβομαι απόλυτα κάθε αίτημά του και το δικαίωμά του να το υποβάλλει, πραγματικά με απόλυτο σεβασμό και λέω, ότι το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι μαζί του απολύτως ανθρώπινα, αλλά η δικαιοσύνη είναι να του δώσει τις απαντήσεις».