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Παραγωγική Ελλάδα 2030: Μετασχηματισμός με όραμα, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα
Πολιτική
14:50 - 02 Οκτ 2025

Παραγωγική Ελλάδα 2030: Μετασχηματισμός με όραμα, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα

Reporter.gr Newsroom
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Στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2025, στην αίθουσα Olympia του ξενοδοχείου Caravel, θα φιλοξενηθεί μια κρίσιμη συζήτηση για το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η διήμερη εκδήλωση, πρωτοβουλία της Λούκα Κατσέλη και διοργάνωση των Ινστιτούτων ΙΝΕΡΠΟΣΤ και ΕΝΑ, καθώς και της Πρωτοβουλίας για το Πρόγραμμα Προοδευτικής Εναλλακτικής Διακυβέρνησης, φιλοδοξεί να αποτελέσει αφετηρία για έναν ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποσταλεί προσωπικές προσκλήσεις στους ηγέτες του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, της Πλεύσης Ελευθερίας και του Κινήματος Δημοκρατίας, σηματοδοτώντας τη βαρύτητα και τον προοδευτικό προσανατολισμό της πρωτοβουλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες το παρόν αναμένεται να δώσουν ο Σωκράτης Φάμμελος και ο Αλέξης Χαρίτσης, αλλά όχι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος δεν θέλει να δώσει… «πάτημα» σε όσους αμφισβητούν την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, στην οποία επιμένει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πρόσκληση φέρεται να έχει δεχθεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Θεωρείται ωστόσο αμφίβολο ότι θα παραβρεθεί στην εκδήλωση μετά της τελευταίες δηλώσεις της πρώην υπουργού ότι η δημιουργία νέου κομματικού φορέα εκ μέρους του ενδέχεται τελικά να μη λειτουργήσει θετικά για τον προοδευτικό χώρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για την εκδήλωση:

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Οι εντεινόμενοι διεθνείς γεωπολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί και τεχνολογικοί κλυδωνισμοί, μαζί με τις χρόνιες παθογένειες της χώρας, καθιστούν επιτακτική την αναζήτηση μιας εθνικής πυξίδας για το αύριο και ενός νέου, βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου.

Ενός μοντέλου που δεν θα περιορίζεται σε αποσπασματικές πολιτικές, αλλά θα απαντά στα στρατηγικά ερωτήματα της επόμενης δεκαετίας:

Ποια Ελλάδα θέλουμε να χτίσουμε για την επόμενη δεκαετία;

Με ποια στρατηγική, ποιες πολιτικές και ποιους φορείς μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους;

Πως θα επιμερισθούν τα οφέλη και τα βάρη των αναγκαίων αλλαγών;

Με αφετηρία αυτή την επείγουσα ανάγκη, τρεις ανεξάρτητοι φορείς —το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής (ΙΝΕΡΠΟΣΤ), το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Ιδεών και Πολιτικών (ΕΝΑ) και η Πρωτοβουλία για το Πρόγραμμα Προοδευτικής Εναλλακτικής Διακυβέρνησης— διοργανώνουν την πρώτη διημερίδα με τίτλο «Παραγωγική Ελλάδα 2030: Μετασχηματισμός με όραμα, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα», στις 10–11 Οκτωβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Caravel στην Αθήνα.

Η Ελλάδα σε σταυροδρόμι: τόλμη και ρεαλισμός στον διάλογο

Η διημερίδα φιλοδοξεί να συμβάλλει σε έναν ειλικρινή και τεκμηριωμένο κοινωνικό διάλογο για το μέλλον της χώρας. Με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, έμπειρων στελεχών, επιχειρηματιών και κοινωνικών φορέων, θα αναδειχθούν οι ρήξεις που απαιτούνται να γίνουν καθώς και εφαρμόσιμες αλλά και ριζοσπαστικές προτάσεις για τον παραγωγικό μετασχηματισμό.

Οι θεματικές ενότητες καλύπτουν βασικές προτεραιότητες: από την διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τους πολίτες και μιας βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα, μέχρι τις αναγκαίες παρεμβάσεις για ασφάλεια δικαίου, αποτελεσματική οργάνωση του κράτους και της αυτοδιοίκησης, διασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων, αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και την υιοθέτηση καινοτόμων μορφών παραγωγής και οργάνωσης με συμμετοχή των νέων και των τοπικών κοινωνιών.

Πέρα από τη θεωρία: γιατί αφορά όλους μας

Η «Παραγωγική Ελλάδα 2030» δεν αποτελεί μια θεωρητική άσκηση, αλλά μια πολιτική και κοινωνική πρόκληση: πώς μπορεί να ξανακερδηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, πως συνδέεται η οικονομία με τη δικαιοσύνη, το θεσμικό περιβάλλον και την διοίκηση και πως χαράσσεται μια πορεία πράσινης και ψηφιακής μετάβασης με κοινωνική συνοχή και δημοκρατία.

Η Λούκα Κατσέλη, μέλος ΔΣ του ΙΝΕΡΠΟΣΤ δήλωσε σχετικά «Η “Παραγωγική Ελλάδα 2030” είναι μια πρόσκληση για διάλογο, αλλά και μια πρόκληση για πράξη. Δεν αρκεί να περιγράψουμε τι δεν πάει καλά. Χρειάζεται να δείξουμε τι μπορεί να γίνει διαφορετικά. Με τόλμη, τεκμηρίωση και όραμα μπορούμε να χαράξουμε έναν νέο δρόμο για τη χώρα. Έναν δρόμο που θα στηρίζεται στη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Δύο ιστορίες που δείχνουν ότι η αλλαγή είναι εφικτή

Η Διημερίδα ολοκληρώνεται με την ενότητα «Η Ελλάδα που δεν περιμένει», φωτίζοντας δύο παραδείγματα με ισχυρό συμβολισμό:

  • το «Get Involved», μια πρωτοβουλία νέων που δείχνει πως η νέα γενιά μπορεί να μετατρέπει τη συμμετοχή σε πράξη αλλαγής.
  • και την κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας του Πόρου, που με στρατηγική τεκμηρίωση και ενότητα πέτυχε να αποτρέψει την εγκατάσταση ΠΟΑΥ ιχθυοκαλλιεργειών, αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλες αλλαγές μπορούν να ξεκινούν τοπικά και να εμπνέουν εθνικά.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της διημερίδας επισυνάπτεται.

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