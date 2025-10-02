ΓΠΚΒ: Πρόβλεψη για ανάπτυξη 2.2% το 2025 - Προτεραιότητα το χρέος, ανησυχία για τον πληθωρισμό

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία παραμένει σταθερή σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, με οδηγό τις καλές δημοσιονομικές επιδόσεις.

«Μέσα σε συνθήκες εμπορικής και οικονομικής αβεβαιότητας και με γεωπολιτικές εντάσεις να εξακολουθούν να ταλανίζουν την παγκόσμια οικονομία, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να πάρει γρήγορες και γενναίες αποφάσεις προκειμένου να εξασφαλίσει την στρατηγική αυτονομία και την ενεργειακή ασφάλειά της και ταυτόχρονα να ισχυροποιήσει την παραγωγική δυναμική της. Η Ελληνική οικονομία παραμένει, με οδηγό τις καλές δημοσιονομικές επιδόσεις, νησίδα σταθερότητας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον», τονίζει αρχικά και συνεχίζει:

«Η ανάπτυξη εξακολουθεί να υπερβαίνει τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο συμβάλλοντας στην σύγκλιση των εισοδημάτων. Η προσήλωση στην ταχεία εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και η τόνωση των παραγωγικών επενδύσεων είναι κρίσιμης σημασίας παράγοντες προκειμένου ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας να επιταχυνθεί στο μέλλον. Το Γραφείο θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την ταχεία μείωση του δημοσίου χρέους καθώς υπάρχουν ευνοϊκές προϋποθέσεις μέσω της ανάπτυξης, της συνεχιζόμενης διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και της δυνατότητας πρόωρης αποπληρωμής των ακριβότερων δανείων του επίσημου τομέα. Η μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, που είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρωζώνη και αποτελεί παράγοντα που δυσχεραίνει την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, θα οδηγήσει σε ταχύτερες αναβαθμίσεις του αξιόχρεου του Ελληνικού δημοσίου και δύναται να απελευθερώσει στο μέλλον δημοσιονομικό χώρο για νέες παρεμβάσεις που θα ενισχύουν την παραγωγική δυναμική της εθνικής οικονομίας».

Ανάπτυξη - Πληθωρισμός

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) παρουσίασε αύξηση 1,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος στην Ευρωζώνη είναι 1,5%. Σε αυτή την επίδοση συνετέλεσαν η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης (1,1%), η αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (1,9% συνολικά, 3,9% για υπηρεσίες και -1,1% για αγαθά) και η αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης (0,7%). Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 6,5% με αύξηση σε όλες τις συνιστώσες. Θετική για τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ ήταν η συμβολή της μείωσης των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (μείωση 3,2% συνολικά, 1,5% για υπηρεσίες και -4,8% για αγαθά). Η βασική εκτίμηση του Γραφείου για τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ του έτους 2025 παραμένει στο 2,2%.

Ο πληθωρισμός (ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) ανήλθε τον Αύγουστο του 2025 στο 3,1% και εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά πάνω από τον μέσο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη (2,0%). Ο υψηλότερος πληθωρισμός στη χώρα μας σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο δυσχεραίνει την διεθνή ανταγωνιστικότητα έναντι των εταίρων μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθός του παρουσίασε αποκλιμάκωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (3,7%) και είναι οριακά χαμηλότερος σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (3,2%). Οι ανοδικές πιέσεις στις τιμές προκύπτουν από τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, ενώ ενισχύθηκε και ο πληθωρισμός τροφίμων. Οι προσπάθειες ενίσχυσης του ανταγωνισμού όπως και η ανίχνευση και αποτροπή τιμολόγησης σε συνθήκες ολιγοπωλιακής αγοράς θα πρέπει να εντατικοποιηθούν, όπως έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες Εκθέσεις του Γραφείου.

Σχετικά με τις δημοσιονομικές επιδόσεις, για το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025 το Ενοποιημένο Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης με προσαρμογές καταγράφει πλεόνασμα 9.227 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2.732 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτἀμηνο του 2024. Ο Κρατικός Προϋπολογισμός παρουσιάζει ταμειακό Πρωτογενές Πλεόνασμα 7.939 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2.274 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2024. Τα φορολογικά έσοδα παρουσιάζουν σημαντική αύξηση, με κύριες πηγές αυτής να αποτελούν ο φόρος εισοδήματος κατά 2.643 εκατ. ευρώ, και τα έσοδα από τον ΦΠΑ κατά 1.123 εκατ. ευρώ. Στην πλευρά των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού παρατηρείται αύξηση κατά 1.359 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2024, η οποία αποδίδεται στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 1.301 εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτες είναι, σύμφωνα με το ΓΠΚΒ, οι παρακάτω δύο εξελίξεις: Η πρώτη αφορά τη συμφωνία εξαγοράς της ΕΧΑΕ από την Euronext. Για την ελληνική κεφαλαιαγορά, η συμφωνία αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη καθώς το ελληνικό χρηματιστήριο θα ενταχθεί σε ένα δίκτυο εισηγμένων εταιρειών με υψηλή συνολική κεφαλαιοποίηση, ενισχύοντας το ‘βάθος’ της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνή κεφάλαια. Επίσης, το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, αν και παραμένει σημαντικά ελλειμματικό, την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2025 παρουσίασε βελτίωση κατά 1,4 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Διεθνές περιβάλλον

Η έκθεση κλείνει με αναφορές για το διεθνές περιβάλλον. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως στην ομιλία της για την Κατάσταση της ΄Ένωσης (State of the Union 2025), η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen ανέδειξε ως στρατηγικές προτεραιότητες την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Ιδιαίτερη έμφαση αποδόθηκε στην απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου, με στόχο τη μείωση διοικητικών βαρών και τη δημιουργία εκτιμώμενων εξοικονομήσεων για τις επιχειρήσεις ύψους άνω των €8 δισ. Παράλληλα, προωθούνται επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη και την πράσινη μετάβαση, οι οποίες είναι κρίσιμες για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Στο κοινωνικό πεδίο, τα μέτρα για την προσιτή στέγη και η Ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της φτώχειας έχουν άμεση συνάφεια με τις εγχώριες προκλήσεις. Συνολικά, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναδεικνύει ευκαιρίες αλλά και προϋποθέτει προσεκτικό σχεδιασμό από την Ελλάδα, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι πρωτοβουλίες με τρόπο που να ενισχύει την αναπτυξιακή δυναμική και να διαφυλάσσει την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.​​​​​

Το διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον διαμορφώνεται από μια σειρά σύνθετων προκλήσεων που σχετίζονται με την εμπορική πολιτική, τη γεωπολιτική δυναμική και τις δημοσιονομικές συνθήκες μεγάλων οικονομιών. Η αβεβαιότητα γύρω από το εμπόριο, είτε μέσω πιθανών αναπροσαρμογών δασμών είτε λόγω παρατεταμένων διαπραγματεύσεων, επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις και περιορίζει την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, με ιδιαίτερες επιπτώσεις στις εξαγωγικές οικονομίες. Παράλληλα, οι εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο επηρεάζουν τη ροή των θαλάσσιων μεταφορών, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις τιμές βασικών εμπορευμάτων, γεγονός που μπορεί να αναδιαμορφώσει τον ρυθμό οικονομικής δραστηριότητας και τις πληθωριστικές τάσεις. Επιπλέον, οι πιέσεις που σχετίζονται με τα δημόσια οικονομικά σε αναπτυγμένες χώρες με υψηλά επίπεδα χρέους τροφοδοτούν συζητήσεις γύρω από τη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών πολιτικών και την επιβάρυνση του κόστους δανεισμού από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία, τροφοδοτεί ανησυχίες στις αγορές ομολόγων. Παρά τις προκλήσεις αυτές, η προώθηση πολυμερών και προβλέψιμων εμπορικών συμφωνιών αποτελεί θετικό βήμα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, τη μείωση της αβεβαιότητας και τη στήριξη των επενδύσεων. Μακροπρόθεσμα, η σταθεροποίηση του διεθνούς εμπορικού πλαισίου μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός για υψηλότερη παραγωγικότητα, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και βιώσιμη παγκόσμια ανάπτυξη.