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Η NBG Pay ενεργοποιεί το Tap to Pay στο iPhone για τους πελάτες της στην Ελλάδα.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:22 - 02 Οκτ 2025

Η NBG Pay ενεργοποιεί το Tap to Pay στο iPhone για τους πελάτες της στην Ελλάδα.

Reporter.gr Newsroom
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Η NBG Pay, κοινοπραξία της Global Payments (NYSE: GPN) και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ), δίνει πλέον τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα να αποδέχονται ανέπαφες πληρωμές μέσω Tap to Pay στο iPhone, αξιοποιώντας τη λύση NBG Pay tom.

Με το Tap to Pay στο iPhone, οι επιχειρήσεις - ανεξαρτήτως μεγέθους - μπορούν να δέχονται όλες τις μορφές ανέπαφων πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, του Apple Pay και άλλων ψηφιακών πορτοφολιών, χρησιμοποιώντας μόνο το iPhone τους και το NBG Pay tom — χωρίς να απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός ή τερματικό (POS).

Η διαδικασία είναι απλή: ο πελάτης πλησιάζει την κάρτα ή τη συσκευή του στο iPhone που έχει ο έμπορος στη διάθεσή του και η συναλλαγή ολοκληρώνεται άμεσα μέσω τεχνολογίας NFC. Το Tap to Pay on iPhone υποστηρίζει επίσης εισαγωγή PIN, με ειδικές επιλογές προσβασιμότητας.

Η τεχνολογία Tap to Pay της Apple αξιοποιεί τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας του iPhone, εξασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα και τα δεδομένα των επιχειρήσεων και των πελατών. Κατά την επεξεργασία μιας πληρωμής, η Apple δεν αποθηκεύει τους αριθμούς των καρτών ή πληροφορίες συναλλαγών στη συσκευή ή στους διακομιστές της.*

«Με τη λύση NBG Pay tom και το Tap to Pay στο iPhone, εξελίσσουμε το όραμά μας για έναν κόσμο που οι ψηφιακές συναλλαγές είναι απλές, γρήγορες και ασφαλείς για όλους, όπου κι αν βρίσκονται. Δημιουργούμε ένα ενιαίο οικοσύστημα που επιτρέπει σε κάθε επαγγελματία να προσφέρει στους πελάτες του μια ολοκληρωμένη εμπειρία πληρωμών, ενισχύοντας παράλληλα την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής του», δήλωσε ο Χριστόφορος Χατζόπουλος, Managing Director NBG Pay & Country Head Global Payments Greece.

Με το Tap to Pay στο iPhone, η NBG Pay προσφέρει στους εμπόρους μια λύση που ενισχύει την ευελιξία και την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Οι επαγγελματίες μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο πληρωμής για τους πελάτες τους, και να δέχονται ανέπαφες πληρωμές οπουδήποτε, είτε εντός του καταστήματος, είτε εν κινήσει. Η λύση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και των υπαίθριων αγορών, καθώς και για τεχνίτες, οδηγούς ταξί και άλλους επαγγελματίες που εργάζονται εν κινήσει.

Το Tap to Pay επιτρέπει στους πελάτες της NBG Pay που διαθέτουν iPhone να χρησιμοποιούν μια λύση αποδοχής ανέπαφων πληρωμών, που είναι εύκολη στην εγκατάσταση και τη χρήση. Μέσω του NBG Pay tom, οι επαγγελματίες μπορούν να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία σε iPhone XS ή σε νεότερο μοντέλο με την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία αποδοχής πληρωμών της NBG Pay, οι έμποροι μπορούν εύκολα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγκατάστασης μέσω του Apple App Store και να ξεκινήσουν να δέχονται ανέπαφες πληρωμές οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε μέσα σε λίγα λεπτά.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2025 - 14:31
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