ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την α’ φάση του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026 – 2027»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19:59 - 28 Αυγ 2026

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την α’ φάση του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026 – 2027»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αναρτώνται σήμερα τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την α’ φάση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026 – 2027».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027 όπου έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κληρωθέντων δικαιούχων ή μέσω της αίτησής τους εφόσον συνδεθούν στην εφαρμογή με κωδικούς taxisnet.

Το υπουργείο Τουρισμού έχει ήδη εκκινήσει τις διαδικασίες για την ενίσχυση της β´ φάσης του Προγράμματος, για την οποία έχει προβλεφθεί πρόσθετος προϋπολογισμός, με την έναρξη του νέου έτους. Διευκρινίζεται ότι στη δεύτερη φάση του προγράμματος (δηλ. από 30/6/27 μέχρι 31/12/27) οι ωφελούμενοι θα αντληθούν με σειρά κλήρωσης από τους μη κληρωθέντες της α’ φάσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2026 - 21:08
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EPSILONΝET: Αύξηση των καθαρών κερδών κατά 42% - Στα €43 εκατ. τα EBITDA
Επιχειρήσεις

EPSILONΝET: Αύξηση των καθαρών κερδών κατά 42% - Στα €43 εκατ. τα EBITDA

Ιταλία: Ζητά €8 δισ. από την ΕΕ μέσω του SAFE για την ενίσχυση της άμυνας
Ειδήσεις

Ιταλία: Ζητά €8 δισ. από την ΕΕ μέσω του SAFE για την ενίσχυση της άμυνας

Κικίλιας: Προασπίζουμε, στηρίζουμε και ενισχύουμε τα νησιά μας, τον τουρισμό και την ακτοπλοΐα
Πολιτική

Κικίλιας: Προασπίζουμε, στηρίζουμε και ενισχύουμε τα νησιά μας, τον τουρισμό και την ακτοπλοΐα

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Υποβλήθηκαν 1.156.017 αιτήσεις
Εργασιακά

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Υποβλήθηκαν 1.156.017 αιτήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
28/08/2026 - 21:16

Μητσοτάκης από Κοζάνη: Πάνω από τα €950 ο κατώτατος μισθός πριν από τις εκλογές

Υγεία
28/08/2026 - 21:00

Γιατί 6 στους 10 χρήστες AI και χαπιών αδυνατίσματος ρισκάρουν με επικίνδυνες αυτοδιαγνώσεις

Ειδήσεις
28/08/2026 - 20:40

Κίνα: «Καρατόμηση» δύο κορυφαίων στρατηγών του Σι – Σε εξέλιξη έρευνα για σοβαρές παραβιάσεις

Ειδήσεις
28/08/2026 - 20:20

Βούτσιτς κατά Χάγης για τον Μλάντιτς: Απολίτιστη συμπεριφορά – Δεν τον άφησαν να πεθάνει στη Σερβία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/08/2026 - 19:59

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την α’ φάση του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026 – 2027»

Χρηματιστήρια
28/08/2026 - 19:49

Ευρωαγορές: Άνοδος στη συνεδρίαση, αλλά τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών τον STOXX 600

Πολιτική
28/08/2026 - 19:45

Μανιάτης προς Κομισιόν: Κυρώσεις για τουρκικές παραβιάσεις στην Αλεξανδρούπολη

Ειδήσεις
28/08/2026 - 19:25

90ή ΔΕΘ: Εννέα ημέρες και όλες οι συναυλίες με €39 με το Full Access Pass

Ειδήσεις
28/08/2026 - 19:05

ΕΕ: Έκτακτη βοήθεια 2 εκατ. ευρώ στο Νεπάλ για τις καταστροφικές πλημμύρες

Πολιτική
28/08/2026 - 18:59

Μητσοτάκης από Πτολεμαΐδα: Η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
28/08/2026 - 18:45

Διπλή επιστροφή ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές

Αυτοδιοίκηση
28/08/2026 - 18:20

Χαρδαλιάς: Ολοκληρώθηκε ψεκασμός σε περίπου 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Πολιτική
28/08/2026 - 17:53

Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Τουρνά: Υφίσταμαι συστηματικό bullying – Αυτά σας έμαθαν στον στρατό;

Ειδήσεις
28/08/2026 - 17:47

Γουόρς (Fed): Ανησυχία για τον πληθωρισμό – Ανοιχτό το ενδεχόμενο υψηλότερων επιτοκίων

Σχόλια Αγοράς
28/08/2026 - 17:35

Χρηματιστήριο: Κράτησε το momentum με νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό

Ειδήσεις
28/08/2026 - 17:29

Έρευνα Barclays για Βρετανία: Ο καύσωνας χτυπά την οικονομία – Οι επιχειρήσεις επενδύουν στην προσαρμογή

Πολιτική
28/08/2026 - 17:25

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ χρησιμοποιεί τη διάσκεψη των Προέδρων για να παραβιάζει κάθε δημοκρατική λειτουργία

Πολιτική
28/08/2026 - 17:14

Μητσοτάκης από νοσοκομείο Κοζάνης: Κεντρική προτεραιότητα η ανάταξη των υποδομών του ΕΣΥ

Ναυτιλία
28/08/2026 - 17:05

Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Παράδοση τεσσάρων προεξοπλισμένων Blocks για την τρίτη γαλλική φρεγάτα FDI

Χρηματιστήρια
28/08/2026 - 17:03

Wall: Όλα τα βλέμματα στον Γουόρς – Αναμονή για το μήνυμα της Fed για τα επιτόκια

Εργασιακά
28/08/2026 - 16:47

e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους

Νομίσματα
28/08/2026 - 16:35

Ιαπωνία: Παρέμβαση ρεκόρ $96 δισ. της Κεντρικής Τράπεζας για τη στήριξη του γεν

Εμπορεύματα
28/08/2026 - 16:31

Πάτησε «γκάζι» ο χρυσός: Με ράλι 43% στις μετοχές ξεπέρασε την τεχνολογία

Πολιτική
28/08/2026 - 16:25

ΠΑΣΟΚ για τουρκική προκλητικότητα: Ζητά από την κυβέρνηση μέτρα και κυρώσεις από την ΕΕ

Επιχειρήσεις
28/08/2026 - 16:21

Στο μικροσκόπιο της Ευρώπης η Tesla μετά την ανάκληση οχημάτων στην Κίνα

Ακίνητα
28/08/2026 - 16:13

Η ΕΤΑΔ στην 90ή ΔΕΘ: Στο επίκεντρο η αξιοποίηση των ακινήτων – Η αναβίωση του Κυβερνείου

Ειδήσεις
28/08/2026 - 16:02

Απάντηση Κάρνεϊ σε Τραμπ: «Οντάριο σήμερα και για πάντα»

Ειδήσεις
28/08/2026 - 15:58

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Παράταση προθεσμίας και διεύρυνση κριτηρίων – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
28/08/2026 - 15:52

Γερμανία: Σε υψηλό 3,5 ετών οι τιμές εισαγωγών – Πέμπτος μήνας ανόδου

Πολιτική
28/08/2026 - 15:45

Πλεύρης: Πρόκληση να πάει ο Τσίπρας πριν από τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ