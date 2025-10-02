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Alpha Bank: Παρουσία της Διοίκησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στα Small Business Workshops της Αθήνας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:36 - 02 Οκτ 2025

Alpha Bank: Παρουσία της Διοίκησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στα Small Business Workshops της Αθήνας

Reporter.gr Newsroom
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Με ισχυρές παρουσίες και υψηλό επίπεδο συμμετοχής ξεκίνησε ο νέος κύκλος των Small Business Workshops της Alpha Bank, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών ευκαιριών

Στα δύο διαδοχικά workshops που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, περισσότεροι από 60 επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και τους τρόπους αξιοποίησής τους.

Στις συναντήσεις παρέστη ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό σημειώνοντας ότι: «Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφορούν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρά τα όσα γράφονται και λέγονται, τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Πάνω από το 50% των δανειακών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί είναι δάνεια προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό αποδεικνύει έμπρακτα ότι το Ταμείο δεν αφορά μόνο τις μεγάλες επενδύσεις, αλλά είναι εδώ για να στηρίξει και τις μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής παραγωγής και απασχόλησης. Επίσης επισημαίνω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης βαίνει προς το τέλος του. Η ευκαιρία είναι μοναδική και χρονικά περιορισμένη. Όσες επιχειρήσεις έχουν ώριμα και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια, πρέπει να κινηθούν άμεσα».

Ο Chief Retail Client Strategies Officer της Alpha Bank, κ. Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, δήλωσε: «Με αυτές τις ενημερωτικές δράσεις επιβεβαιώνουμε για ακόμα μία φορά τη στήριξη και τα εργαλεία που διαθέτουμε στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Με την κατάλληλη τεχνογνωσία, η Alpha Bank προσφέρει καθοδήγηση και χρηματοδοτικές λύσεις, και στηρίζει την ανάπτυξη και υλοποίηση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων, υψηλής προστιθέμενης αξίας»

Η Chief Retail Distribution Officer της τράπεζας, Μαρία Παπαγεωργίου, τόνισε στην ομιλία της: «Στην Alpha Bank θεωρούμε κρίσιμη τη σωστή ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με τις ευκαιρίες που ανοίγονται και τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους. Μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και ένα ευρύ πλέγμα δράσεων ενημέρωσης και συμβουλευτικής, η Τράπεζα στέκεται αρωγός στις προσπάθειες των επιχειρήσεων για ανάπτυξη, μεγέθυνση, πράσινη μετάβαση, εταιρική διακυβέρνηση και εξωστρέφεια».

Από την πλευρά του, ο Small Business Banking Director, Αλέξανδρος Τόλιας, ο οποίος ήταν και ο βασικός ομιλητής των workshops, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτή η πρωτοβουλία της Τράπεζας έχει βρει τόσο θερμή ανταπόκριση εδώ και δύο χρόνια από τους επιχειρηματίες όλης της χώρας. Ως Τράπεζα που έχει συνδέσει το όνομά της με την ελληνική επιχειρηματικότητα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι η βάση της οικονομίας μας. Μέσα από μια συμβουλευτική προσέγγιση, εξετάζουμε κάθε επιχείρηση ξεχωριστά και δημιουργούμε μαζί τις συνθήκες για βιώσιμες επενδύσεις, που ενισχύουν την ανάπτυξη και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας»

Διάλογος και ενημέρωση

Σε κάθε workshop συμμετείχαν 30 πελάτες – μικρές επιχειρήσεις, όπου μέσα από διαδραστικές συζητήσεις, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από στελέχη της Alpha Bank σχετικά με τις μακροοικονομικές προοπτικές της εγχώριας οικονομίας, τις τάσεις σε σημαντικούς επιχειρηματικούς κλάδους, αλλά και τους τρόπους αξιοποίησης των διαθέσιμων αναπτυξιακών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Παράλληλα, τα στελέχη της Τράπεζας μαζί με εκπροσώπους από το Οικοσύστημα Συνεργατών που αυτή έχει αναπτύξει (Consulting Ecosystem) προσέφεραν mentoring και τεχνογνωσία για τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και χρηματοδοτικών εργαλείων όπως αυτών που διαθέτει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) και το European Investment Fund, με σκοπό την υλοποίηση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση κάθε workshop, τα στελέχη της Alpha Bank είχαν one-to-one συναντήσεις με πελάτες, παρέχοντας mentoring και εξατομικευμένη συμβουλευτική, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Ο κύκλος των Small Business Banking Workshops συνεχίζεται δυναμικά, με επόμενους σταθμούς τη Σαντορίνη και το Ηράκλειο Κρήτης, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση αντίστοιχης δράσης και στην Κεφαλονιά, διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο την υποστήριξη της Alpha Bank προς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε όλη την Ελλάδα.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2025 - 14:46
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