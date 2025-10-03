Ένταση στη Βουλή: Ο Κώστας Μπάρκας καταγγέλλει απειλή για ξυλοδαρμό από τη Ραλλία Χρηστίδου

Το επεισόδιο ξεκίνησε την ώρα που η βουλευτής μιλούσε από το βήμα και ο κ. Μπάρκας φέρεται να γέλασε, με αποτέλεσμα η κ. Χρηστίδου να θεωρήσει ότι το γέλιο στρεφόταν εναντίον της.
Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Μπάρκας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, μόλις η κ. Χρηστίδου ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της, κατευθύνθηκε προς τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, τον πλησίασε και του είπε: «Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα».
Μάρτυρας του περιστατικού, όπως τόνισε ο κ. Μπάρκας, ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος επιχείρησε να εξηγήσει στη βουλευτή ότι το γέλιο δεν αφορούσε την ομιλία της, αλλά έναν διάλογο που είχε με τον ίδιο.