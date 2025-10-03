Ένταση στη Βουλή: Ο Κώστας Μπάρκας καταγγέλλει απειλή για ξυλοδαρμό από τη Ραλλία Χρηστίδου

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας κατήγγειλε τη Ραλλία Χρηστίδου (ανεξάρτητη, πρώην ΣΥΡΙΖΑ) για απειλητική φράση που, όπως υποστηρίζει, του απηύθυνε μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής.

Το επεισόδιο ξεκίνησε την ώρα που η βουλευτής μιλούσε από το βήμα και ο κ. Μπάρκας φέρεται να γέλασε, με αποτέλεσμα η κ. Χρηστίδου να θεωρήσει ότι το γέλιο στρεφόταν εναντίον της.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Μπάρκας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, μόλις η κ. Χρηστίδου ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της, κατευθύνθηκε προς τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, τον πλησίασε και του είπε: «Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα».

Μάρτυρας του περιστατικού, όπως τόνισε ο κ. Μπάρκας, ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος επιχείρησε να εξηγήσει στη βουλευτή ότι το γέλιο δεν αφορούσε την ομιλία της, αλλά έναν διάλογο που είχε με τον ίδιο.