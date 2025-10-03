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Κυρανάκης: Με ταχύτερα δρομολόγια λεωφορείων και ηλεκτροκίνηση αλλάζουμε τις μεταφορές
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:20 - 03 Οκτ 2025

Κυρανάκης: Με ταχύτερα δρομολόγια λεωφορείων και ηλεκτροκίνηση αλλάζουμε τις μεταφορές

Reporter.gr Newsroom
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Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες του υπουργείου για τη βελτίωση του συγκοινωνιακού συστήματος. 

Τόνισε τη σημασία της διεύρυνσης και βελτίωσης των λεωφορειολωρίδων στις μεγάλες πόλεις, ώστε να ενισχυθεί η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, επισημαίνοντας: «Με ταχύτερα και πιο αξιόπιστα δρομολόγια, οι πολίτες θα προτιμούν το λεωφορείο έναντι του ΙΧ». Στόχος είναι η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ρύπανσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης, με τον κ. Κυρανάκη να αναφέρει ότι το Υπουργείο εξετάζει την επέκταση των κινήτρων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης, ώστε να καταστεί η ηλεκτροκίνηση προσιτή και ελκυστική. Όπως σημείωσε, «στόχευση του προγράμματος είναι με εισοδηματικά κριτήρια ή κοινωνικά πιο ευάλωτοι να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να μπορέσουν να μεταφερθούν με χαμηλότερο κόστος. Ένα από αυτά τα οποία σχεδιάζουμε είναι και το leasing ηλεκτρικών αυτοκινήτων με χαμηλότερο κόστος».

Ο κ. Κυρανάκης επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για μια πιο «πράσινη» και λειτουργική μεταφορική πολιτική που συνδυάζει τεχνολογία, υποδομές και περιβαλλοντική ευαισθησία, σημειώνοντας ότι οι προτάσεις θα παρουσιαστούν για δημόσιο διάλογο και υλοποίηση. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπογράμμισε ότι τα κονδύλια θα υποστηρίξουν έργα για τη βελτίωση μεταφορών σε αγροτικές περιοχές και την ενσωμάτωση πράσινων τεχνολογιών.

Σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, ο κ. Κυρανάκης επισήμανε: «Πριν από τη Νέα Δημοκρατία ίσχυε η ευνοϊκή παραγραφή για τους υπουργούς», προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει πρόθεση για περαιτέρω αλλαγές. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, σημείωσε πως «πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ίδια δηλώνει πως δεν ερευνάται τέτοια υπόθεση», αναγνωρίζοντας ωστόσο καθυστερήσεις που συνέβαλαν σε τραγικά γεγονότα, όπως τα Τέμπη.

Αναφορικά με τη σύμβαση 717, κάλεσε να εξεταστούν οι αγωγές και έγγραφα για τους λόγους καθυστερήσεων, λέγοντας: «Να δείτε για παράδειγμα τις δολιοφθορές που έγιναν στο δίκτυο την περίοδο 2015-2017, οι οποίες οδήγησαν σε αναθεωρήσεις τιμών και συμβάσεων». Υπογράμμισε ότι έχουν ήδη γίνει διώξεις και σημείωσε: «Το κράτος πρέπει να τα τιμωρεί όλα».

Τέλος, διευκρίνισε ότι η σύμβαση 717 αφορά τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση και όχι σύστημα αυτόματης πέδησης, προσθέτοντας: «Το 2019 παραλάβαμε το σύστημα να λειτουργεί στο 1% του δικτύου, σήμερα έχουμε 80% στο Αθήνα – Θεσσαλονίκη». Υπογράμμισε ότι ο Γενικός Κανονισμός Κίνησης εφαρμόζεται σε όλο το δίκτυο και ότι το προσωπικό τηρεί τους κανόνες για την ομαλή κυκλοφορία.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2025 - 15:27
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