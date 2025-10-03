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Το νέο παραγωγικό πρότυπο και η θεσμική σταθερότητα στο επίκεντρο της συνάντησης Θεοδωρικάκου – Μπρατάκου
Επιχειρήσεις
15:15 - 03 Οκτ 2025

Το νέο παραγωγικό πρότυπο και η θεσμική σταθερότητα στο επίκεντρο της συνάντησης Θεοδωρικάκου – Μπρατάκου

Reporter.gr Newsroom
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Με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, συναντήθηκε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Μπρατάκος, στο πλαίσιο του διαλόγου για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και των θεσμών.

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η εφαρμογή του νέου παραγωγικού προτύπου, που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο τραπέζι τέθηκαν ζητήματα στρατηγικής για την προσαρμογή της οικονομίας στις σύγχρονες προκλήσεις και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης.

Συζητήθηκε επίσης η αναμόρφωση του επιμελητηριακού νόμου, με στόχο την ενίσχυση της θεσμικής σταθερότητας και της εμπιστοσύνης πολιτών και επιχειρήσεων. Υπογραμμίστηκε η σημασία της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών, ως προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη, την προσέλκυση επενδύσεων και την εδραίωση ενός περιβάλλοντος διαφάνειας και προβλεψιμότητας.

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