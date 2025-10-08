Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο 2ο Συμπόσιο Διαστήματος που διοργάνωσε η Hellas Sat στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Διαστήματος 2025, επεσήμανε πως νέες τεχνολογίες πρόκειται να μεταμορφώσουν τον τρόπο που προσεγγίζουμε το Διάστημα και να το καταστήσουν προσβάσιμο σε ευρύτερο κοινό. Όπως είπε, αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις συμβάλλουν στην «εκδημοκρατικοποίηση» του διαστήματος.

Ο κ. Παπαστεργίου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη στενή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα του διαστήματος, τονίζοντας πως πρόκειται για συνεργασία εθνικής σημασίας και πολλαπλών επιπέδων. Ένα παράδειγμα αυτής της σύμπραξης είναι η κοινή ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών για τους πολίτες μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Επισήμανε, μάλιστα, πως Ελλάδα και Κύπρος είναι οι πρώτες δύο ευρωπαϊκές χώρες που έχουν διασυνδέσει επιτυχώς τις ψηφιακές τους πλατφόρμες, επιτρέποντας την αμοιβαία ταυτοποίηση πολιτών, κάτι που η υπόλοιπη Ευρώπη θα εφαρμόσει στο μέλλον.

Αναφερόμενος σε άλλες κοινές δράσεις, ο υπουργός ανέφερε την υιοθέτηση της κάρτας φιλάθλου στην Κύπρο και την αντίστοιχη ενσωμάτωση των εισιτηρίων στο ελληνικό wallet. Αυτά, κατά τον ίδιο, αποδεικνύουν ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινό τεχνολογικό μέλλον.

Παρουσιάζοντας περαιτέρω παραδείγματα, υπογράμμισε τη σημασία του προγράμματος μικροδορυφόρων, της αξιοποίησης των τηλεσκοπίων με οπτικά τερματικά και της ενίσχυσης της επικοινωνίας μέσω των υποδομών των δορυφόρων Hellas Sat. Έκανε επίσης λόγο για το GOVSATCOM, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ενισχύει την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών, και πώς τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να επιταχύνουν τις δυνατότητες επικοινωνίας των χωρών.

Στάθηκε και στον στρατηγικό ρόλο της Μεσογείου, όπου εξελίσσεται ένα ευρύ δίκτυο υποθαλάσσιων καλωδίων. Όπως σημείωσε, η γεωγραφική θέση Ελλάδας και Κύπρου τις καθιστά τα ασφαλέστερα και ανατολικότερα σημεία της Ευρώπης για διασύνδεση με την Ασία και την Αφρική, κάτι που αποτελεί σημαντική ευκαιρία για αξιοποίηση.

Ο υπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σημασία της «ψηφιακής διπλωματίας» για τη σύσφιξη των σχέσεων με γειτονικές χώρες, αλλά και στον νέο υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης που θα εγκατασταθεί στην Κοζάνη. Όπως είπε, μαζί με τον υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», η Ελλάδα θα διαθέτει δύο προηγμένα συστήματα για την υποστήριξη των αναγκών της κυβέρνησης, της άμυνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι τον Μάρτιο του 2026 η Ελλάδα θα αποκτήσει επίσημα τον πρώτο της υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης, από τον οποίο θα ωφεληθεί και η Κύπρος ως συνεργαζόμενος εταίρος. Ο εν λόγω υπολογιστής συγκαταλέγεται στους κορυφαίους της Ευρώπης και, κατά τον υπουργό, σηματοδοτεί ένα νέο, εντυπωσιακό παρόν και μέλλον για τις δύο χώρες στον ψηφιακό και διαστημικό τομέα.