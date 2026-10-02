ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευτυχώς που απασχολεί την κυβέρνηση ο πληθωρισμός
Ανεμοδείκτης
14:48 - 02 Οκτ 2026

Ευτυχώς που απασχολεί την κυβέρνηση ο πληθωρισμός

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Είναι πράγματι ενδιαφέρον και αρχίζει να γίνεται και χαριτωμένο να ακούει κανείς κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι τους απασχολεί και τους προβληματίζει κατά προτεραιότητα το θέμα της ακρίβειας.

Οι τάχα συμφωνίες κυρίων με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ αποδεικνύονται λόγια του αέρα, οι τιμές εξακολουθούν να ανεβαίνουν σχεδόν σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης και την ίδια στιγμή ακούγονται διάφορες απίθανες διαπιστώσεις, όπως ότι αν υπήρχε πρόβλημα με τις τιμές των καυσίμων δεν θα ήταν γεμάτοι οι δρόμοι και οι εθνικές οδοί.

Οσο όμως συμβαίνουν αυτά, έρχονται οι αριθμοί να γκρεμίσουν κάθε κυβερνητικό επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Το άλμα του πληθωρισμού στο 5,1% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, είναι ομολογουμένως εντυπωσιακό και, φυσικά, ανησυχτικό…

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
02/10/2026 - 15:43

Στουρνάρας: Το τρίπτυχο για την οικονομία – Δημοσιονομική υπευθυνότητα, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις

Αυτοδιοίκηση
02/10/2026 - 15:31

Δήμος Αθηναίων: Η πόλη ενισχύει τη θέση της στη διεθνή συνεδριακή αγορά

Πολιτική
02/10/2026 - 15:23

Χρηστίδης: Ο Φλωρίδης έπρεπε να είχε αποπεμφθεί – Ο Συρίγος επιβεβαιώνει το ΠΑΣΟΚ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/10/2026 - 15:20

CrediaBank: Ολοκλήρωσε την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην Παντελάκης Χρηματιστηριακή

Αυτοδιοίκηση
02/10/2026 - 15:10

Τι αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων για την οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας

Οικονομία
02/10/2026 - 15:05

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η παραγραφή χρεών προς το Δημόσιο στην 20ετια και στη 10ετια

Ειδήσεις
02/10/2026 - 14:54

LNG Αλάσκας: Γιατί η Νότια Κορέα παρουσιάζεται επιφυλακτική στο σχέδιο Τραμπ

Ανεμοδείκτης
02/10/2026 - 14:48

Ευτυχώς που απασχολεί την κυβέρνηση ο πληθωρισμός

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/10/2026 - 14:32

Eurobank: Δημιουργώντας μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς για άτομα στο σοβαρότερο άκρο του φάσματος Αυτισμού

Νομίσματα
02/10/2026 - 14:26

Ανοδικό ράλι στα crypto με «καύσιμο» τα παράγωγα – Στα $86.000 το Bitcoin

Ειδήσεις
02/10/2026 - 14:10

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο (3/10) έως και τη Δευτέρα λόγω τεχνικών εργασιών

Υγεία
02/10/2026 - 14:05

ΟΕΝΓΕ: «Δώστε λεφτά για την υγεία, όχι για τον πόλεμο» - Απεργιακές κινητοποιήσεις στις 21 Οκτωβρίου

Ειδήσεις
02/10/2026 - 13:57

Γκράβα: Προληπτική εκκένωση σχολικού συγκροτήματος μετά από αναφορά για οσμή αερίου

Ειδήσεις
02/10/2026 - 13:40

Ισπανία: Η κρίσιμη ψηφοφορία για τη στέγαση φέρνει πιο κοντά τις πρόωρες εκλογές

Οικονομία
02/10/2026 - 13:30

Τουρισμός 2026: Η μαζική προσέλευση στηρίζει τα έσοδα, αλλά υστερεί η μέση δαπάνη

Πολιτική
02/10/2026 - 13:27

ΠΑΣΟΚ: Η κυβερνητική αποτυχία στον πληθωρισμό είναι πια αδιάψευστη

Εμπορεύματα
02/10/2026 - 13:26

Αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο μετά το σχέδιο της ΕΕ για αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ

Οικονομία
02/10/2026 - 13:22

Δημοπρασία εντόκων €400 εκατ. την Τετάρτη (7/10) – Έως €15.000 σε ιδιώτες

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 13:21

Εθνική Τράπεζα - Skroutz: Ηγετική θέση στην τραπεζική καινοτομία με τη συμπλήρωση ενός έτους της Skroutz Plus Mastercard

Ειδήσεις
02/10/2026 - 13:10

Νέο «άλμα» στις παγκόσμιες τιμές αγροτικών προϊόντων τον Σεπτέμβριο

Ναυτιλία
02/10/2026 - 13:10

ΟΛΚΕ: Περισσότεροι από 851.000 επιβάτες κρουαζιέρας και 422 προσεγγίσεις στο εννεάμηνο

Νομίσματα
02/10/2026 - 13:05

Κατερίνη: 17 συλλήψεις για φερόμενη απάτη €8 εκατ. μέσω «επενδύσεων» σε κρυπτονομίσματα

Ναυτιλία
02/10/2026 - 13:02

Κικίλιας: Ολοκληρώθηκαν 13 σημαντικά λιμενικά έργα ύψους 78,4 εκατ. ευρώ σε όλη τη χώρα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/10/2026 - 13:00

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου σε motorsport διάθεση στο Allwyn Game Time

Πολιτική
02/10/2026 - 12:57

Παπασταύρου από Μέγαρα: Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για την προστασία της Δυτικής Αττικής

Ειδήσεις
02/10/2026 - 12:52

Βάγια Νέστορα: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση

Ειδήσεις
02/10/2026 - 12:50

ΕΕ: Στο τραπέζι αποδέσμευση 50 εκατ. βαρελιών ντίζελ μετά τις αμερικανικές πιέσεις

Ειδήσεις
02/10/2026 - 12:45

Απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Οικονομία
02/10/2026 - 12:41

Πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους €2,5 δισ. προς τον EFSF από την Ελλάδα

Οικονομία
02/10/2026 - 12:38

Καλπάζει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 5,1% τον Σεπτέμβριο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ