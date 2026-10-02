Ευτυχώς που απασχολεί την κυβέρνηση ο πληθωρισμός

Είναι πράγματι ενδιαφέρον και αρχίζει να γίνεται και χαριτωμένο να ακούει κανείς κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι τους απασχολεί και τους προβληματίζει κατά προτεραιότητα το θέμα της ακρίβειας.

Οι τάχα συμφωνίες κυρίων με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ αποδεικνύονται λόγια του αέρα, οι τιμές εξακολουθούν να ανεβαίνουν σχεδόν σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης και την ίδια στιγμή ακούγονται διάφορες απίθανες διαπιστώσεις, όπως ότι αν υπήρχε πρόβλημα με τις τιμές των καυσίμων δεν θα ήταν γεμάτοι οι δρόμοι και οι εθνικές οδοί.

Οσο όμως συμβαίνουν αυτά, έρχονται οι αριθμοί να γκρεμίσουν κάθε κυβερνητικό επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Το άλμα του πληθωρισμού στο 5,1% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, είναι ομολογουμένως εντυπωσιακό και, φυσικά, ανησυχτικό…