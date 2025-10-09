ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Η αριστερή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ δεν κλείνει την πόρτα στον Τσίπρα
Πολιτική
13:14 - 09 Οκτ 2025

Η αριστερή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ δεν κλείνει την πόρτα στον Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, κος Θόδωρος Μαργαρίτης, άφησε ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα και με τα υπόλοιπα κόμματα της Αριστεράς.

«Χρειάζονται και κάποιες συνεργασίες για να είσαι πρώτο κόμμα έστω και με μια ψήφο διαφορά», είπε ο κ. Μαργαρίτης σημειώνοντας πως η αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει αποκλεισμός του διαλόγου.

Ερωτηθείς με ποιον κομματικό σχηματισμό θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί μετά τις εκλογές απάντησε: «Εάν το ΠΑΣΟΚ έχει το πλεονέκτημα να διαμορφώσει κυβερνητική πρόταση κατά τη γνώμη μου είναι όσα κόμματα κινούνται στον ευρύ χώρο της Κεντροαριστεράς είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Αριστερά είτε το κόμμα του Τσίπρα είτε άλλες δυνάμεις που θα διαμορφωθούν».

Βέβαια, του επισημάνθηκε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα και ο κ. Μαργαρίτης σχολίασε: «Είπα να περιμένουμε να δούμε τι γίνεται ωστόσο οι δηλώσεις Τσίπρα δείχνουν ότι κινείται στον ευρύ χώρο της Κεντροαριστεράς, όταν μιλάει για δημοκρατικό καπιταλισμό αντιλαμβάνεστε ότι έχει ξεμπλέξει με τον αριστερισμό και τον λαϊκισμό. Ας περιμένουμε να δούμε αλλά εκ προοιμίου δεν αποτελεί ένα κόμμα το οποίο μπορείς να το αποκλείσεις από ένα διάλογο. Σε κάθε περίπτωση όμως το ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ δεν εξαρτά την πολιτική του από τις συμμαχίες, εξαρτά την πολιτική του από την αλλαγή των συσχετισμών και από την πρωτοκαθεδρία που πρέπει να έχει στις πολιτικές εξελίξεις. Να σας το πω διαφορετικά αν ο ΣΥΡΙΖΑ ενσωματωθεί στο κόμμα Τσίπρα αυτόματα δεν αλλάζει και η πολιτική των συμμαχιών στον βαθμό που ο ΣΥΡΙΖΑ για όλους μας είναι ένας συνομιλητής για κοινή δράση;

«Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο να υπάρξει ένας κοινός εκλογικός συνασπισμός, είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν προγραμματικές διαφορές. Επιμένω όμως ότι μπορούν να υπάρχουν συμπτώσεις όπου είναι εφικτό γιατί το κύριο ζήτημα είναι να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολιτευτική γραμμή ικανή να είναι ένα θεσμικό αντίβαρο στην παντοδυναμία της σημερινής κυβέρνησης».

