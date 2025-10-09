ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απομακρύνει τη ΝΔ από την εξουσία
Πολιτική
15:45 - 09 Οκτ 2025

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απομακρύνει τη ΝΔ από την εξουσία

Reporter.gr Newsroom
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε σε συνέντευξή του στο Mega ότι το κόμμα του είχε ζητήσει τόσο εξεταστική όσο και προανακριτική επιτροπή — «από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη», όπως είπε χαρακτηριστικά — και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως προσπαθεί να μεταθέσει ευθύνες, παρότι «εκείνη αρνήθηκε την προανακριτική».

Ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε ότι «τα μέλη του ΠΑΣΟΚ είναι πρόθυμα να συμμετάσχουν στην εξεταστική επιτροπή», διερωτώμενος όμως γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο με τα στελέχη της ΝΔ. «Εμείς λέμε ότι όλα τα πρόσωπα που συκοφαντεί η Νέα Δημοκρατία και δεν είναι σε καμία δικογραφία να έρθουν αύριο. Και ρωτώ: ο «Φραπές», ο «Χασάπης» και η Σεμερτζίδου θα έρθουν; Σε αντιπαράσταση ο κ. Βορίδης δέχεται να έρθει με τον κ. Βάρρα; Ο κ. Σημανδράκος δέχεται να έρθει σε αντιπαράσταση με το γενικό γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης;».

Αναφερόμενος στον κ. Μυλωνάκη, υποστήριξε ότι «έδωσε στη δημοσιότητα ένα υπόμνημα του κ. Βάρρα που καίει τον κ. Βορίδη», και διερωτήθηκε γιατί αυτό συνέβη «την επομένη της παραγραφής των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών του κ. Βορίδη και όχι τον Ιούλιο, όταν συζητούσαμε τη σύσταση της Επιτροπής».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε, επίσης, στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, επισημαίνοντας ότι ο πρωθυπουργός «προσπάθησε να επηρεάσει τη Δικαιοσύνη» με ανάρτησή του, όπου ανέφερε πως η αποδοχή του αιτήματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. «Τώρα τι έχει να πει ο πρωθυπουργός που τελικά η Δικαιοσύνη προχωρά άμεσα στο ακροατήριο και υπήρξε αποδοχή του αιτήματος του κ. Ρούτσι;», σχολίασε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «οι κ.κ. Φλωρίδης, Γεωργιάδης και Μητσοτάκης τα έβαλαν με τους γονείς» και ότι «ορισμένοι άφησαν άθλια υπονοούμενα για το αν είναι πραγματική η απεργία πείνας», ζητώντας να υπάρξει αυτοκριτική. «Ευτυχώς, η ωμή παρέμβαση που επιχείρησαν, έπεσε στο κενό και η Δικαιοσύνη στάθηκε όρθια», κατέληξε.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της τελευταίας δημοσκόπησης, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι το κόμμα «καταγράφει αύξηση δύο μονάδων από την προηγούμενη εβδομάδα», επισημαίνοντας ωστόσο πως «στόχος είναι η πρωτιά». Ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία μετά τη ΔΕΘ, «ο κόσμος βλέπει το ΠΑΣΟΚ ως τον άλλο πόλο απέναντι στη ΝΔ», αναφέροντας ως παράδειγμα το γεγονός ότι «και τα δύο κόμματα συγκεντρώνουν περίπου 30% στο ερώτημα για τον κορμό της επόμενης κυβέρνησης».

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος — ούτε για την παράταξη, ούτε για την κοινωνία που θέλει να φύγει μια διεφθαρμένη και αυταρχική κυβέρνηση. Όλοι μας θα κριθούμε στις επόμενες εκλογές, αλλά η βελόνα έχει ήδη ξεκολλήσει και αν όλοι βοηθήσουμε, θα ξεκολλήσει ακόμη περισσότερο», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως αξιωματική αντιπολίτευση, δεν έχουν χάσει ποτέ από τη ΝΔ», καθώς «δεν έχει υπάρξει κάλπη όπου να έχουν αναμετρηθεί ως κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση». Πρόσθεσε ότι «επί Ανδρουλάκη, η ΝΔ εμφανίζει χαμηλά ποσοστά, υπουργοί παραιτούνται, πολιτικά πρόσωπα παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη και η κυβέρνηση κάνει συνεχώς κωλοτούμπες».

Αναφορικά με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται και να δηλώνει τις προθέσεις του», αλλά υπογράμμισε πως το θέμα της παραίτησης ή της δημιουργίας νέου κόμματος «αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ». Επισήμανε πως όσοι δηλώνουν ότι θα τον ακολουθούσαν «είναι στελέχη του κόμματος από το οποίο έφυγε», χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «εσωκομματικό τους ζήτημα».

Για την πιθανή απήχηση ενός νέου κόμματος Τσίπρα είπε ότι «είναι ένας τέως πρωθυπουργός που έχει δικαίωμα να εκτεθεί και να κριθεί, αλλά έχει ήδη αξιολογηθεί πολιτικά και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Οι δυνατότητες διείσδυσής του είναι πλέον περιορισμένες», ανέφερε, κλείνοντας με το μήνυμα πως «για να φύγει η ΝΔ από την εξουσία, ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2025 - 16:44
