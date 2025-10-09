ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Θρήνος στη Μπόκα Τζούνιορς: Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής Μιγκέλ Ρούσο
Ειδήσεις
15:34 - 09 Οκτ 2025

Θρήνος στη Μπόκα Τζούνιορς: Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής Μιγκέλ Ρούσο

Reporter.gr Newsroom
Ο προπονητής της κορυφαίας αργεντίνικης ομάδας Boca Juniors, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο, πέθανε. Την είδηση έκανε γνωστή ο σύλλογος του Μπουένος Άιρες. Στον 69χρονο Αργεντινό είχε διαγνωστεί καρκίνος του προστάτη το 2017.

«Ο Μιγκέλ αφήνει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στον σύλλογό μας και θα παραμείνει για πάντα πρότυπο χαράς, καλοσύνης και αφοσίωσης», έγραψε η ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ρούσο είχε αναλάβει τη Boca Juniors για τρίτη φορά τον Ιούνιο. Οδήγησε την ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων και στον αγώνα απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου (1–2). Λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης της υγείας του, το τελευταίο διάστημα δεν καθόταν πια στον πάγκο. Το τελευταίο του παιχνίδι ως προπονητής ήταν πριν από δυόμισι εβδομάδες, στο θρυλικό στάδιο La Bombonera, όπου η Boca αναδείχθηκε ισόπαλη 2–2 με την Central Córdoba.

Ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπάγερν Μονάχου τίμησαν τη μνήμη του Ρούσο, εκφράζοντας «βαθιά θλίψη» για τον θάνατό του. «Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένειά του, τους φίλους του και ολόκληρη την οικογένεια της Boca», ανέφερε η ανακοίνωση της γερμανικής ομάδας.

Ο Ρούσο εργάστηκε ως προπονητής για περισσότερα από 35 χρόνια, καθοδηγώντας συλλόγους στην Αργεντινή, την Ισπανία, τη Χιλή, το Μεξικό, την Κολομβία, το Περού, την Παραγουάη και τη Σαουδική Αραβία. Με τη Boca κατέκτησε το Copa Libertadores το 2007, το οποίο θεωρείται το λατινοαμερικανικό αντίστοιχο του Champions League.

