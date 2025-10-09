ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Αιχμές Βορίδη για Μαξίμου μετά τις καταγγελίες Βάρρα
Πολιτική
16:34 - 09 Οκτ 2025

Αιχμές Βορίδη για Μαξίμου μετά τις καταγγελίες Βάρρα

Reporter.gr Newsroom
Αιχμές άφησε ο Μάκης Βορίδης το πρωί της Πέμπτης (9/10) σχετικά με την τοποθέτηση Βάρρα στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ερωτηθείς για ενδεχόμενη επαναπροσέγγιση του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, απάντησε πως θα ευχόταν κάτι τέτοιο να συμβεί.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά την τοποθέτηση Βάρρα στο Μαξίμου, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε με νόημα: «Δεν τοποθετώ εγώ ανθρώπους στο Μαξίμου για να ξέρω γιατί είναι εκεί. Για αυτό πρέπει να απευθυνθείτε αρμοδίως».

Σημείωσε, δε, ότι «όταν έγινε το βελούδινο διαζύγιο και ήταν να τοποθετηθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού, κατά μία ευρεία έννοια, με ρώτησαν: “Έχεις πρόβλημα;” Τους είπα ότι εγώ δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του».

Επίσης, εξαπέλυσε επίθεση στον Γρηγόρη Βάρρα σχετικά με τα όσα είπε περί παράνομης απόφασης για την τεχνική λύση που φέρει την υπογραφή του.

«Τι παρανόμως από τη στιγμή που είναι νόμιμη υπουργική απόφαση; Τι μου λένε: να κάνουμε αυτή την κατανομή; Συμφωνείς, συμφωνώ. Ο Βάρρας λέει ότι είναι παράνομο. Πώς έκανε την κατανομή του 2020, κάλεσε να γίνει ό,τι έγινε το 2019» είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις κατηγορίες για πειραγμένους διαγωνισμούς αντέτεινε πως ήταν διεθνείς διαγωνισμοί για να προσθέσει «εγώ ως υπουργός είμαι εποπτεύων οργανισμός στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εποπτεύον δεν μπορώ να μιλήσω με τον διοικητή; Και αν το κάνω αυτό είναι παράβαση καθήκοντος; Όταν όμως δεν μπορεί να γίνει πληρωμή θα μου πει έχεις ευθύνη. Άρα επειδή επόπτευα ήμουν παράνομος», είπε ο πρώην υπουργός.

Μάλιστα, πετώντας το μπαλάκι στον Γρηγόρη Βάρρα δήλωσε πως ο ίδιοςγνώριζε από το 2020, αλλά επέλεξε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη το 2024. «Δηλαδή, τι έκανε τέσσερα χρόνια; Γιατί δεν κατήγγειλε τη σύμβαση; Γιατί δεν υπέβαλε μήνυση;» Συμπλήρωσε δε ότι «ο Βάρρας επί χρόνια άφηνε τις παρανομίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ να συνεχίζονται».

Ισχυρίστηκε, ακόμη, ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε προτείνει να μετατραπούν σε βοσκοτόπια πρόστιμα ύψους 466 εκατομμυρίων ευρώ.

Όσο για ενδεχόμενη επαναπροσέγγιση με τον Σαμαρά, σε ερώτηση με αφορμή παρουσίαση του βιβλίου Στυλιανίδη, όπου ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε, τελικά, να μην παραστεί, ο κ. Βορίδης είπε «θα ευχόμουν να γίνει επαναπροσέγγιση με τον Σαμαρά».

Για «αλληλοκαρφώματα» κάνει λόγο η Χαριλάου Τρικούπη, σχολιάζοντας σκωπτικά ότι ο πρώην υπουργός «άδειασε» τον Κυριάκο Μητσοτάκη και «κάρφωσε» το Μαξίμου.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Βορίδης μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ «κάρφωσε» το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Βορίδης που προστατεύτηκε μαζί με τον κ. Αυγενάκη από την κυβερνητική πλειοψηφία προκειμένου να μην τεθεί στην έρευνα της δικαιοσύνης, «αδειάζει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη που κρατά ως σύμβουλό του τον κ. Βάρρα, ο οποίος στέλνει ενημερωτικά σημειώματα για τις παρανομίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στον στενό πυρήνα του Μαξίμου, αλλά ο Πρωθυπουργός… είναι ανίδεος.

Σημειώματα που μάλιστα «καίνε» τον κ. Βορίδη και τα προσκομίζει συρόμενος ο κ. Μυλωνάκης, το δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη.

  • Το Μέγαρο Μαξίμου έχει κάτι να απαντήσει για όλα αυτά;
  • Επιμένουν ότι ο Πρωθυπουργός είναι ανεύθυνος, ανήξερος και αδαής;
  • Όπως δήλωσε στη συνέντευξη του ο κ. Βορίδης, πριν πάρουν τον κ. Βάρρα στο Μαξίμου του τηλεφώνησαν να τον ρωτήσουν, αν έχει πρόβλημα. Δεν βρήκε, λοιπόν, δύο λεπτά ο Πρωθυπουργός να ρωτήσει τον σύμβουλο του τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Ποιες παρανομίες «ξεκάρφωνε», όπως ο ίδιος υποστηρίζει;
  • Πότε θα έρθει στην εξεταστική επιτροπή ο κ. Μυλωνάκης;

Στην κυβέρνηση είναι μια “ωραία ατμόσφαιρα”. Άρχισαν τα αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.»

