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Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια των ακριτικών νησιών
Πολιτική
11:47 - 29 Ιουλ 2026

Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια των ακριτικών νησιών

Reporter.gr Newsroom
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Τη σημασία της ισχυρής παρουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων στα ακριτικά νησιά ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι, στέλνοντας μήνυμα αποτροπής και ασφάλειας κατά την επίσκεψή του στο στρατιωτικό φυλάκιο του νησιού και αναφερόμενος τόσο στην προστασία των συνόρων όσο και στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.  

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας από το ακριτικό νησί, υπογράμμισε ότι η παρουσία του στο Αγαθονήσι έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, επισημαίνοντας πως από το ανατολικό άκρο της χώρας εκπέμπεται μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης, υπευθυνότητας και ισχυρής αποτρεπτικής ισχύος.

«Είναι ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Από εδώ στέλνουμε ένα μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων, σημειώνοντας ότι βασική προτεραιότητα της Πολιτείας είναι οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών να αισθάνονται ασφαλείς.

«Οι νησιώτες μας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Το φυλάκιο επιτελεί έναν σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στην άμυνα και την επιτήρηση της περιοχής, αλλά και στη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης», ανέφερε.

Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και προσφύγων.

«Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη βούληση της κυβέρνησης να συνεχίσει την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Αγαθονήσι, ο πρωθυπουργός βρέθηκε επίσης στο Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού, ένα έργο που υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως επισήμανε, η δημιουργία του μουσείου αποτελεί παράδειγμα της προσπάθειας για ενίσχυση των υποδομών και της πολιτιστικής ανάπτυξης ακόμη και στα πιο μικρά και απομακρυσμένα νησιά της χώρας, αναδεικνύοντας τη σημασία της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.

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Τελευταία τροποποίηση στις 29/07/2026 - 11:59
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