Μητσοτάκης από Λέρο: Με το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ

Τη δέσμευση της κυβέρνησης για τη συνέχιση των παρεμβάσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας επανέλαβε από τη Λέρο σήμερα (28/7) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά στην ολοκλήρωση της μεγαλύτερης επένδυσης σε υποδομές του ΕΣΥ από την ίδρυσή του.

Κατά την επίσκεψή του στο Κρατικό Θεραπευτήριο – Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λέρου, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα έργα ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού που πραγματοποιήθηκαν με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η παράδοση ενός ΕΣΥ «πολύ καλύτερου από αυτό που παραλάβαμε».

«Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών, με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Συνεχίζουμε, η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε. Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να γίνουν, αλλά το ΕΣΥ κινείται πλέον στη σωστή κατεύθυνση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Αναβαθμίστηκε το Νοσοκομείο Λέρου με έργα σε κρίσιμες μονάδες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του νοσοκομείου, όπου ολοκληρώθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις που αφορούν κρίσιμες υπηρεσίες υγείας.

Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, στις μονάδες νοσηλείας της καρδιολογικής, παθολογικής, γυναικολογικής και παιδιατρικής κλινικής, στα χειρουργεία, στο Ακτινολογικό Εργαστήριο, καθώς και στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, η οποία διαθέτει πλέον δυναμικότητα 10 θέσεων.

Παράλληλα, ανακαινίστηκαν κοινόχρηστοι χώροι του νοσοκομείου, βελτιώνοντας τις συνθήκες τόσο για τους ασθενείς όσο και για το υγειονομικό προσωπικό.

Ο πρωθυπουργός συνοδευόταν από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστο Ροϊλό, τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον δήμαρχο Λέρου Τιμόθεο Κωττάκη.

Την ενημέρωση για τις εργασίες έκανε ο διοικητής του νοσοκομείου Σταμάτης Καρδάσης, ενώ ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με εργαζόμενους για τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημόσια υγεία στα νησιά.

Πάνω από 33.500 ασθενείς εξυπηρετήθηκαν το 2025

Οι παρεμβάσεις στο Νοσοκομείο Λέρου εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της υγειονομικής κάλυψης των νησιωτικών περιοχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το νοσοκομείο εξυπηρέτησε την περασμένη χρονιά περισσότερους από 33.500 ασθενείς, ενώ περίπου 10.000 πολίτες απευθύνθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων αναμένεται να ενισχύσει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους της Λέρου αλλά και συνολικά στα Δωδεκάνησα, περιορίζοντας την ανάγκη μετακινήσεων προς μεγαλύτερα νοσοκομειακά κέντρα.

Στο επίκεντρο και οι υποδομές του λιμανιού Λακκίου

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Λέρο, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε και τον λιμένα του Λακκίου, όπου υλοποιήθηκαν έργα συντήρησης στην κεντρική προβλήτα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί η επέκταση της προβλήτας, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής και την ενίσχυση της λειτουργικότητας του λιμανιού.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε επίσης για την πορεία του νέου αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών, για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη η αδειοδοτική διαδικασία.

Η νέα υποδομή αναμένεται να μπορεί να φιλοξενήσει έως και 70 σκάφη αναψυχής, ενισχύοντας τη θέση της Λέρου στον θαλάσσιο τουρισμό και δημιουργώντας νέες δυνατότητες ανάπτυξης για την τοπική οικονομία.

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