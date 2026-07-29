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Πηγή photo Luben
Πηγή photo Luben
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11:57 - 29 Ιουλ 2026

Ο Μητσοτάκης παραδομένος στο πελατειακό κράτος (του)

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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«Εμείς οι βουλευτές κάνουμε εξυπηρετήσεις, αν δεν το ξέρετε», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Άδωνις Γεωργιάδης, επιβεβαιώνοντας δηλαδή πως το πελατειακό κράτος στην Ελλάδα ζει και βασιλεύει. Μόνο που ο πρόεδρος της ΝΔ και πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει δηλώσει ότι αποστρέφεται αυτές τις μεθόδους. Πώς γίνεται την ίδια ώρα ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος να θεωρεί το ρουσφέτι και νόμιμο και «κανονικό»; Κι όμως, γίνεται.

«Ναι, οι βουλευτές μιλάμε στα τηλέφωνα, ναι, οι πολίτες μας ζητάνε πάρα πολλές χάρες, ναι, παρεμβαίνουμε όπου μπορούμε να τους βοηθήσουμε, ναι, αυτό είναι στα καθήκοντα του βουλευτού και το κάνουμε συνέχεια, σταματήστε να λέτε στον κόσμο υποκρισίες», είπε στην ίδια συνέντευξη ο υπουργός Υγείας, παραδεχόμενος πως παρενέβη για να δοθούν 2.000 ευρώ σε site φίλης του ενώ ήταν βουλευτής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αντέδρασε σε αυτές τις δηλώσεις ενώ (υποτίθεται) έχει θέσει ως στόχο την εξάλειψη του πελατειακού κράτους ως το 2030. Μέχρι τότε έχει υποσχεθεί να έχουν κλείσει «όλες οι εκκρεμότητες με το πελατειακό κράτος».

Δεν φαίνεται να έχει την ίδια άποψη και η ομάδα κρούσης του.

Θυμίζουμε επίσης πως σε διάγγελμά του μόλις τον περασμένο Απρίλιο ο πρωθυπουργός είπε ότι τα ρουσφέτια «αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους της εθνικής μας υστέρησης σε σχέση με την Ευρώπη». Και γι' αυτό θέλει να βάλει τέλος σε αυτά τα φαινόμενα.

Υποσχέθηκε να μετατρέψει την Ελλάδα σε σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος «που δεν θα χρειάζεται ο πολίτης να γνωρίζει προσωπικά τον βουλευτή προκειμένου να αντιμετωπιστεί με αξιοπρέπεια από το δημόσιο».

Εκείνη την περίοδο βέβαια ο πρωθυπουργός είχε επίσης βγάλει στη σέντρα τους βουλευτές του κόμματός του λόγω των αποκαλύψεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στη συνέχεια άλλαξε θέση. Υπό την πίεση της ΚΟ της ΝΔ επέλεξε να αφήσει αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ερευνά την υπόθεση, να πάρει πίσω το ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού που είχε παρουσιάσει ως ριζοσπαστική αλλαγή και φυσικά να πανηγυρίσει επειδή οι βουλευτές που διώκονται είναι πλέον τέσσερις και όχι ένδεκα.

Τώρα ενώ κορυφαία στελέχη δηλώνουν ευθαρσώς πως τα ρουσφέτια είναι κανονικότητα, ο πρωθυπουργός σιωπά. Και η αλήθεια είναι πως η θέση του Άδωνι δεν έχει αλλάξει. Αυτός που έχει αλλάξει είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος αποδεικνύεται πως έχει βάλει πια πολύ νερό στο κρασί του προκειμένου να αποφύγει το πολιτικό κόστος.

Δεν τον πειράζει που οι βουλευτές και οι υπουργοί του διαφημίζουν το πελατειακό κράτος που ο ίδιος έχει υποτίθεται αποκηρύξει. Δεν διαγράφει πλέον όσους κάνουν σεξιστικά σχόλια και κάνει γραμματείς της ΝΔ όσους επιλέγουν εμφυλιοπολεμική ρητορική για να έχουν πολιτικά οφέλη.

Δεν αντιδρά ούτε όταν στελέχη του ζητούν να καταργήσει το γάμο ομόφυλων ζευγαριών, καθώς δεν είναι ώρα για προοδευτικές πολιτικές. Ούτε φυσικά έχει τολμήσει να ανοίξει μέτωπο με τον Νίκο Δένδια που του πετά το γάντι συχνά πυκνά.

Ο πρωθυπουργός μοιάζει αδύναμος και πλέον άγεται και φέρεται με μόνο γνώμονα τις ψήφους. Κάποτε διέγραφε στελέχη επειδή μιλούσαν για αξύριστες μασχάλες, τώρα σιωπή... Πραγματικά, είναι απορίας άξιο το πώς και με ποιους θα κυβερνήσει σε περίπτωση που επανεκλεγεί.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/07/2026 - 12:03
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