Χατζηδάκης: Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας δεν είναι επιστροφή στον Μεσαίωνα, αλλά μεταρρύθμιση

Στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επικεντρώθηκε το «σχόλιο της εβδομάδας» του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στο LinkedIn.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, ««οδοστρωτήρας, εργασιακή γαλέρα, εργασιακός μεσαίωνας», αυτά μας λένε οι «προοδευτικοί» κάθε φορά που η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τα εργασιακά. Αυτή τη φορά είναι ο μύθος για το «13ωρο», με βάση το εργασιακό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Ποιο είναι, λοιπόν, το περιβόητο «13ωρο»; Ότι ο εργαζόμενος, εφόσον το θέλει, θα μπορεί να κάνει τις υπερωρίες του σε έως 37 μέρες τον χρόνο, αντί σε 50. Με όριο δηλαδή τις 4 ώρες την ημέρα αντί τις 3. Διότι το όριο των 150 ωρών το χρόνο δεν αλλάζει».

Ο κ. Χατζηδάκης θυμήθηκε τις αντιδράσεις όταν το 2021 είχε φέρει το νομοσχέδιο για την Προστασία της Εργασίας, σημειώνοντας ότι τέσσερα χρόνια μετά, κανείς δεν ισχυρίζεται ότι καταργήθηκε το 8ωρο. Αντίθετα, όλοι πλέον αναγνωρίζουν — αν και δεν το παραδέχονται — ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας όχι μόνο δεν ήταν «επιστροφή στον Μεσαίωνα», αλλά αποτέλεσε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας τους εργαζόμενους και προωθώντας την κοινωνική δικαιοσύνη, εξασφαλίζοντας δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, όπως επισήμανε, «η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι ένα εργαλείο με το οποίο καταγράφεται τόσο το ωράριο όσο και οι υπερωρίες, που πλέον πληρώνονται στους εργαζόμενους. Τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ δείχνουν τη σημασία αυτού του ψηφιακού εργαλείου για 1,8 εκατομμύρια εργαζόμενους στους κλάδους των σούπερ μάρκετ, των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών, των εταιρειών σεκιούριτι, του λιανεμπορίου, της βιομηχανίας, των ΔΕΚΟ, του τουρισμού και της εστίασης. Από την αρχή του έτους δηλώθηκαν 1,8 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, με αύξηση 681% στον τουρισμό και 180% στην εστίαση όπου η Ψηφιακή Κάρτα δεν εφαρμόζονταν πέρυσι. Σημαντικές αυξήσεις παρατηρήθηκαν, επίσης, στις υπερωρίες στο λιανεμπόριο και στη βιομηχανία. Αυτή είναι η «καταστροφή» που προκαλέσαμε στους εργαζόμενους!», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υλοποίηση αυτής της μεταρρύθμισης, που συνεχίστηκε από τον Άδωνι Γεωργιάδη, τη Δόμνα Μιχαηλίδου και τη Νίκη Κεραμέως, ενώ τονίζει ότι σύντομα η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς όπως το χονδρεμπόριο, η ενέργεια και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Κατέληξε με την παρατήρηση ότι θα περίμενε περισσότερη συγκράτηση στην κριτική από όσους δηλώνουν ότι είναι προστάτες των εργαζομένων.