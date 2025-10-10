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Η απαγόρευση social media δεν μεγαλώνει (μόνη της) «γερά παιδιά»
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
14:40 - 10 Οκτ 2025

Η απαγόρευση social media δεν μεγαλώνει (μόνη της) «γερά παιδιά»

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Ασφαλώς, υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες, πολύ πιο καταρτισμένοι από εμάς τους δημοσιογράφους, για να απαντήσουν στα κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν από την προαναγγελθείσα απαγόρευση της χρήσης των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Ωστόσο, εκφράζονται ήδη ενστάσεις και προβληματισμοί στο δημόσιο διάλογο, που αξίζει να επισημάνουμε.

Προφανώς, η προστασία των παιδιών από έναν επικίνδυνο εθισμό δεν μπορεί να μας βρίσκει αντίθετους. Πρέπει, όμως, να δούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα επιβληθεί η απαγόρευση.

Πρώτα απ' όλα πρέπει να βάλουμε όλοι (γονείς και μη) καλά στο μυαλό μας πως η απαγόρευση των social media δεν πρόκειται αυτόματα και από μόνη της να λύσει τα όποια θέματα έχουν ή μπορεί να αντιμετωπίζουν τα παιδιά μέσα στις οικογένειές τους.

Το να αποδώσουμε όλες τις άσχημες συμπεριφορές των παιδιών στα social media και να πιστέψουμε πως όλα θα διορθωθούν λόγω μιας απαγόρευσης, είναι μια πλάνη που δεν θα μας οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα.

Αντίθετα, η απαγόρευση των social media θα πρέπει να μας κάνει ακόμα πιο προσεκτικούς, γιατί τα παιδιά δεν θα πάψουν να χρησιμοποιούν το internet. Κάπου θα στραφούν, κάπως θα περνούν το χρόνο τους, όπως ακριβώς κάνουν και σήμερα. Ενδεχομένως μάλιστα χωρίς social media να καταλήξουν σε ακόμα πιο επικίνδυνα μονοπάτια που σίγουρα θα προκύψουν από επιτήδειους για να καλύψουν το κενό που θα νιώσουν τα παιδιά από την απαγόρευση.

Κρίσιμο είναι επίσης να δούμε το πώς θα επιβληθεί η απαγόρευση. Οι πλατφόρμες έχουν ήδη υποτίθεται τροποποιήσει το content για τους ανήλικους χρήστες, αλλά πώς είμαστε σίγουροι για την ηλικία κάθε χρήστη; Υπάρχουν πληροφορίες πως θα αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να διαπιστώνει την ηλικία των χρηστών και να βάζει κόφτες. Είναι, όμως, άγνωστο αν αυτό θα λειτουργήσει.

Μία άλλη λύση είναι οι συσκευές των ανηλίκων να τίθενται σε λειτουργία μόνο με συγκατάθεση των γονιών τους, αλλά κι αυτό δεν είναι σαφές πώς μπορεί να γίνει με επιτυχία, ενώ ενδεχομένως να προκαλέσει συγκρούσεις μέσα στις οικογένειες.

Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς θα πρέπει να δείξουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά τους και να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο για αυτά.

Θα πρέπει, όμως κι αυτοί να λάβουν βοήθεια από την πολιτεία. Τα social media κλείνουν τα παιδιά στα σπίτια και τα αποξενώνουν. Σύμφωνοι. Υπάρχουν, όμως, αρκετοί ελεύθεροι χώροι σε κάθε γειτονιά και κυρίως υπάρχει ελεύθερος χρόνος για τους γονείς ώστε να μπορούν να τον αφιερώνουν στα παιδιά τους και να κάνουν μαζί άλλες δραστηριότητες; Όταν δουλεύουν και οι δύο 12 ώρες την ημέρα για τα προς το ζην είναι προφανώς αδύνατο να δώσουν την απαραίτητη προσοχή στα παιδιά τους. Τότε αυτά θα μείνουν και πάλι κλεισμένα στο σπίτι με τα κινητά ή έξω από το σπίτι, χωρίς επιτήρηση.

Αν, λοιπόν δεν γίνουν κινήσεις για όλα τα παραπάνω, τότε η απαγόρευση από μόνη της, θα είναι άλλη μια τρύπα στο νερό.

Τέλος, να σημειώσουμε πως όπως όλες οι απαγορεύσεις έτσι και αυτή θα πρέπει να εξηγηθεί επαρκώς στα παιδιά για να μη λειτουργήσει με τρόπο που θα καταστήσει τα social media έναν «απαγορευμένο καρπό» τον οποίο θα βιάζονται να γευθούν όταν φτάνουν στα 16.

Και βέβαια, εκτός από τα social media οφείλουμε να εντείνουμε τους ελέγχους για άλλους επικίνδυνους εθισμούς, στους οποίους τα παιδιά έχουν πρόσβαση. Την πορνογραφία, τη αγορά αλκοόλ και φυσικά τον τζόγο.



Τελευταία τροποποίηση στις 10/10/2025 - 19:54
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