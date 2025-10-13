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Δημοσκόπηση Opinion Poll: Δυσαρεστημένο το 70,7% από τη κυβέρνηση - Σταθερό, όμως, προβάδισμα 13,2 μονάδων
Πολιτική
21:10 - 13 Οκτ 2025

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Δυσαρεστημένο το 70,7% από τη κυβέρνηση - Σταθερό, όμως, προβάδισμα 13,2 μονάδων

Reporter.gr Newsroom
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Δυσαρεστημένοι εμφανίζονται οι πολίτες με το κυβερνητικό έργο, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24. Παρόλα αυτά, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ παραμένει πρώτη με σημαντική διαφορά 13,2 από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. 

Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ κινείται στο 24,3%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,1%, η Ελληνική Λύση στο 8,9%, από κοντά η Πλεύση Ελευθερίας στο 8,8% και το ΚΚΕ στο 6,1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής βρίσκονται στο 3,6%, το ΜέΡΑ25 στο 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,1%, η Νίκη με 1,9% και η Νέα Αριστερά με 1%.

Ένα μεγάλο ποσοστό του 19,4%, που συνήθως επηρεάζει και το εκλογικό αποτέλεσμα δηλώνει αναποφάσιστο, ενώ την επιλογή «άλλο κόμμα» προτιμά το 6,6%.

Δυναμική είσοδος για το κόμμα Τσίπρα

Η πιθανότητα να ιδρύσει κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει αρκετά θετικές γνώμες στους ψηφοφόρους. Έτσι, «σίγουρα ναι» θα ψήφιζε το 8,6% , «θα μπορούσα να το ψηφίσω» το 17,5%, ενώ 69,5% απαντά αρνητικά. Πάντως, το άθροισμα «σίγουρα» και «θα μπορούσα να ψηφίσω» υποχωρεί στο 26,1% από 31,8% τον Σεπτέμβριο.

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, επιπλέον στα κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς «σίγουρα ναι» θα ψήφιζε το 34,7% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 6,3% του ΠΑΣΟΚ και το 1,8% του ΚΚΕ.

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Ο «κανένας» για άλλη μια φορά «καταλληλότερος πρωθυπουργός»

Στην ερώτηση για καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο «κανένας» προηγείται για ακόμα μια φορά στην ψηφορορία με ποσοστό 31,3%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 28,1% και ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,9%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,8% , ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,5%, η Άννα Λατινοπούλου και ο Δημήτρης Κουτσούμας με 2%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 1,8%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 1,7%.

Το 70,7% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση

Σε ερώτηση για πώς αξιολογούν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανεξάρτητα από το τι ψηφίζουν, το 70,7% την αξιολογεί «μάλλον αρνητικά/αρνητικά», το 27,5% «θετικά μάλλον θετικά», ενώ το 1,8% απαντά «ΔΓ/ΔΑ».

Από την άλλη, το 45,15 απαντά ΚΑΝΕΝΑ στην ερώτηση ποιο κόμμα θεωρεί ότι ασκεί την καλύτερη, πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα πρώτη εμφανίζεται η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 13% και ακολουθούν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ και ΠΑΣΟΚ με 11.4%, το Κ.Κ.Ε με 6.3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4.3%

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Κορυφαίο και με διαφορά πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια

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Τέλος, στα προβλήματα που ιεραρχούν ως πιο σημαντικά οι πολίτες, στην κορυφή και με μεγάλη διαφορά βρίσκεται η ακρίβεια με 55,5%. Ακολουθούν οικονομία/ανάπτυξη με 25,6%, απονομή δικαιοσύνης/κράτος δικαίου και διαφθορά στο 16,1% και 15,9%, αντίστοιχα, η κατάσταση στο ΕΣΥ με 14,6%, τα εθνικά θέματα/ελληνοτουρκικά με 10,6%, το κόστος ενέργειας με 10,5% και η κατάσταση στην Παιδεία με 9,6%.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2025 - 21:47
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