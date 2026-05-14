Καρυστιανού: Με ένα λευκό περιστέρι ανακοίνωσε το νέο κόμμα για τις 21 Μάϊου
Πολιτική
23:13 - 14 Μάι 2026

Καρυστιανού: Με ένα λευκό περιστέρι ανακοίνωσε το νέο κόμμα για τις 21 Μάϊου

Reporter.gr Newsroom
Η Μαρία Καρυστιανού γνωστοποίησε, μέσω σύντομου βίντεο που ανάρτησε στο Facebook, ότι στις 21 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη η επίσημη ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα.

Σύμφωνα με την ανάρτησή της, η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 18:30 στην πλατεία Αριστοτέλους και στο θέατρο «Ολύμπιον», με την παρουσίαση να σηματοδοτεί, όπως αναφέρεται, μια «νέα αρχή» στον δημόσιο βίο.

Στο βίντεο, το οποίο δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, απεικονίζεται η ίδια να αφήνει ελεύθερο ένα λευκό περιστέρι που κρατά στο ράμφος του κλάδο ελιάς, σε ένα συμβολικό μήνυμα ειρήνης και ελπίδας.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1014832457937665}

Η ανάρτηση συνοδεύεται από το μήνυμα: «Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!», επιβεβαιώνοντας την ημερομηνία και τον τόπο της παρουσίασης.

