Καρυστιανού: Ζητά από τον Άρειο Πάγο την αναβάθμιση των κατηγοριών του Καραμανλή

Στον Άρειο Πάγο βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (15/5) η Μαρία Καρυστιανού, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

Ειδικότερα, σε δηλώσεις της κατά την άφιξή της, η κ. Καρυστιανού υποστήριξε πως ζητείται αναβάθμιση των κατηγοριών που έχουν αποδοθεί, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί, όπως είπε, μετά τον θάνατο 57 ανθρώπων, ο πρώην υπουργός να διώκεται μόνο για παράβαση καθήκοντος.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στις διαδικασίες που προβλέπονται για την απόδοση ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα, κάνοντας αναφορά τόσο στο άρθρο 86 του Συντάγματος όσο και σε προηγούμενες υποθέσεις πολιτικών προσώπων, όπως αυτή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Όπως ανέφερε, οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες λειτουργούν στην πράξη προστατευτικά για τους πολιτικούς που καλούνται να λογοδοτήσουν.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι ο κ. Καραμανλής γνώριζε τα προβλήματα ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς - όπως είπε - είχε λάβει επανειλημμένες ενημερώσεις και υπομνήματα από αρμόδιους φορείς σχετικά με την επικινδυνότητα της κατάστασης. Σύμφωνα με την κ. Καρυστιανού, δεν υπήρξε η απαραίτητη μέριμνα ούτε για την ενίσχυση των δικλείδων ασφαλείας, ούτε για τη λήψη μεταβατικών μέτρων προστασίας.

Αναφερόμενη στην τραγωδία των Σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, υποστήριξε ότι υπήρξε αδιαφορία απέναντι στην ανθρώπινη ζωή και ζήτησε να υπάρξει ουσιαστική έρευνα από τη Δικαιοσύνη, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα να προχωρήσει η υπόθεση με αναβαθμισμένες κατηγορίες.

Σε ερώτηση σχετικά με την ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα στις 21 Μαΐου, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ότι «το επόμενο βήμα» θα είναι η επίσημη παρουσίαση του κινήματος, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες ή το όνομά του. Κλείνοντας τις δηλώσεις της, σημείωσε πως «υπάρχει ελπίδα», τονίζοντας ότι χωρίς αυτήν «τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα».