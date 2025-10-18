Θεοχάρης: Σημαντική η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Βρετανίας και Δυτικών Βαλκανίων

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, υπογράμμισε τη σημασία του συντονισμού και της συνεργασίας με τους εταίρους της περιοχής, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στη συνάντηση των υπουργών οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διαδικασίας του Βερολίνου.

Ο κ. Θεοχάρης, μιλώντας σε υπουργούς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους από το Ηνωμένο Βασίλειο, την ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια, τόνισε ότι η συνεργασία στην εν λόγω διαδικασία είναι αναγκαία για να ανταποκριθούν οι χώρες στις μεγάλες αλλαγές του διεθνούς περιβάλλοντος.

Ο υφυπουργός θυμήθηκε επίσης ότι η Ελλάδα υπήρξε πρωτοπόρος στην ενίσχυση της ενταξιακής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων και συνεχίζει να εργάζεται στενά με τους βόρειους γείτονές της, προκειμένου να επιτευχθούν πρακτικά αποτελέσματα που θα ωφελήσουν τους πολίτες της περιοχής. Στο περιθώριο της συνόδου, ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης διμερή συνάντηση με τον υφυπουργό Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, Peter Kyle, όπου συζήτησαν τις διμερείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου και τις δυνατότητες ενίσχυσής τους.

Επιπλέον, ο υφυπουργός συναντήθηκε με τον επικεφαλής του UK Export Finance, αντίστοιχο οργανισμό του Export Credit Greece (ECG), προκειμένου να εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων για την αμοιβαία ωφέλεια ελληνικών και βρετανικών επιχειρήσεων, καθώς και για την ανάπτυξη κοινών δράσεων στις περιοχές των Δυτικών Βαλκανίων και άλλων περιοχών. Είχε επίσης σύντομες συνομιλίες με αξιωματούχους από τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και το Κόσοβο.