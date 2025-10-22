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Παππάς για Άγνωστο Στρατιώτη: Διάταξη θα έχετε, υπουργό να την εφαρμόσει θα έχετε;
Πολιτική
17:44 - 22 Οκτ 2025

Παππάς για Άγνωστο Στρατιώτη: Διάταξη θα έχετε, υπουργό να την εφαρμόσει θα έχετε;

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής, με αφορμή την τροπολογία για την απαγόρευση των συγκεντρώσεων, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε το ερώτημα: «Σε λίγες ώρες ενδέχεται αυτή η τροπολογία να γίνει νόμος του κράτους. Θα έχετε, λοιπόν, μια διάταξη. Υπουργό να την εφαρμόσει θα έχετε; Ποιος θα την εφαρμόσει;».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι μετά τη χθεσινή (21/10) του ομιλία, «ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή για να μας πει περίπου ότι δεν συνέβη τίποτα» με τον κ. Δένδια και τη δική του δήλωση. «Κατάφερε, με την εκδικητική του μανία, να κάνει ένα πάνδημο αίτημα για δικαιοσύνη, βαθιά κυβερνητική κρίση. Αναμένουμε λοιπόν σαφείς απαντήσεις», συνέχισε ο Νίκος Παππάς.

«Έχετε αναστατώσει ολόκληρη την κοινωνία, έχετε προκαλέσει το κοινό περί δικαίου αίσθημα και έχετε διαπράξει μια πολιτική, νομική, συνταγματική αλλά πάνω από όλα ηθική ύβρη. Διότι όλος ο λαός γνωρίζει ότι αυτή σας την πρωτοβουλία την πυροδότησε η πολιτική συντριβή που υπέστη η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης από τον κ. Ρούτσι, από τον πατέρα που έχασε το παιδί του και ζήταγε το μοναδικό πράγμα που του έχει απομείνει, να γίνει εκταφή για να μάθει πώς και γιατί το έχασε», κατέληξε.

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