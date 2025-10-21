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Μητσοτάκης στη Βουλή για Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Ιερός χώρος που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση
Πολιτική
18:09 - 21 Οκτ 2025

Μητσοτάκης στη Βουλή για Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Ιερός χώρος που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση της τροπολογίας που αφορά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το οποίο κατατέθηκε χθες το βράδυ και αναμένεται να ψηφιστεί εντός της ημέρας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα διαχείρισης και προστασίας του ιστορικού χώρου, που για δεκαετίες είχε αποτελέσει πεδίο διαμάχης. Εν μέσω μεγάλης έντασης και ενστάσεων αντισυνταγματικότητας, τον λόγο έχει λάβει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν πολιτικοί αρχηγοί που δεν είχαν λάβει προηγουμένως τον λόγο κατά τη συνεδρίαση.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η τροπολογία «δεν αφορά σε καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα και κανένα πρόσωπο, αλλά σε ένα τόπο μνήμης για όσους έπεσαν για την πατρίδα». Σημείωσε ότι πρόκειται για έναν «ιστορικό χώρο που θα αποσυνδεθεί από την πλατεία Συντάγματος, όπου επιτρέπονται οι ελεύθερες συναθροίσεις».

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι το μνημείο, λόγω του «θολού τοπίου αρμοδιοτήτων», είχε μετατραπεί σε «σκηνικό κομματικής εκμετάλλευσης». Με την τροπολογία, το Μνημείο περνά στην ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο θα φροντίζει για τη συντήρηση, την ανάδειξη και την περιφρούρησή του. Όπως ανέφερε, «όποτε κρίνεται απαραίτητο, το ΥΕΘΑ θα παρεμβαίνει για την προστασία του».

«Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανάγκη σεβασμού απέναντι σε μνημεία που τιμούν θυσίες και όχι πολιτικών εκμεταλλεύσεων.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις πρόσφατες τραγωδίες, απευθυνόμενος στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών: «Κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί πλήρως τη θλίψη και την οργή σας. Ωστόσο, οι ακτιβισμοί σε ιερά σημεία δεν υπηρετούν τα αιτήματά σας, τα οποία και έχουν γίνει δεκτά. Η κυβέρνηση συμπάσχει με κάθε γονιό, αλλά σέβεται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης».

Σημείωσε ότι η πολιτική εκμετάλλευση του πένθους είναι απαράδεκτη και ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τραγικά γεγονότα για κομματικά παιχνίδια: «Αναλογιστείτε αν κάποιοι αδίστακτοι οικειοποιούνται το πένθος σας και παίζουν κομματικά παιχνίδια φορώντας τη μάσκα της αλληλεγγύης».

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ρύθμιση στοχεύει να αποσαφηνίσει αρμοδιότητες, να διασφαλίσει τη συντήρηση και τον σεβασμό προς το Μνημείο και να θέσει τέλος στις αμφιλεγόμενες παρεμβάσεις που είχαν σημειωθεί κατά το παρελθόν.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2025 - 19:30
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