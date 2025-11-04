Γεωργιάδης για ΕΛΤΑ: Σοβαρό θεσμικό ζήτημα η μη ενημέρωση των βουλευτών
12:16 - 04 Νοε 2025

Γεωργιάδης για ΕΛΤΑ: Σοβαρό θεσμικό ζήτημα η μη ενημέρωση των βουλευτών

Reporter.gr Newsroom
Σοβαρό θεσμικό πρόβλημα χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, το γεγονός ότι οι βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως για το σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).

Μιλώντας στο ERTnews, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «μια προφανώς ορθολογική, όπως και αναπόφευκτη, απόφαση αναδιάρθρωσης εφαρμόστηκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο». Όπως είπε, «είναι παράνομο να υπάρχει κρατική ενίσχυση από τον προϋπολογισμό, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ όφειλε να έχει εκπονήσει σχέδιο αναδιάρθρωσης εδώ και μήνες, με σαφές χρονοδιάγραμμα και ενημέρωση τόσο των τοπικών κοινωνιών όσο και των βουλευτών. «Εγώ είμαι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και δεν το ήξερα, άρα δεν το ήξερε κανένας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Η Δημοκρατία μας παραμένει κοινοβουλευτική, δεν μπορεί μια τόσο σοβαρή υπόθεση να μην έχει περάσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι το σχέδιο δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς προηγούμενο δημόσιο και κοινοβουλευτικό διάλογο.

Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε επίσης την ανάγκη πρόβλεψης για τη λειτουργία διαδόχων πρακτορείων στις περιοχές όπου θα αλλάξει το δίκτυο των ΕΛΤΑ, «ώστε οι τοπικές κοινωνίες να μην ανησυχούν για το αν θα συνεχίσει να φέρνει τη σύνταξη ο ταχυδρόμος».

Αναφερόμενος στον αρμόδιο υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει άμεση αρμοδιότητα, καθώς τα ΕΛΤΑ υπάγονται στο Υπερταμείο. «Ο εποπτεύων υπουργός θεσπίζει το πλαίσιο λειτουργίας, όμως η διοίκηση των ΕΛΤΑ αναφέρεται στους επικεφαλής του Υπερταμείου», είπε, υπενθυμίζοντας ότι η μεταφορά της εταιρείας στο Υπερταμείο έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Ναι, τα ΕΛΤΑ ανήκουν στο Υπερταμείο. Ναι, η κυβέρνηση διοικεί τα ΕΛΤΑ. Αλλά το Υπερταμείο δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς να ενημερώνει την κυβέρνηση κι ασφαλώς η κυβέρνηση δεν μπορεί να μην ξέρει τι γίνεται στη χώρα. Εδώ υπήρξε λάθος χειρισμός», κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2025 - 12:24
