Μητσοτάκης στη Βουλή: Η ακρίβεια πρώτο πρόβλημα στα νοικοκυριά - Στήριξη εισοδημάτων και εξωδικαστικός μηχανισμός

Σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του ιδιωτικού χρέους, απάντησε σήμερα 14/11 στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της «Ώρας του Πρωθυπουργού».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην απάντηση για την επίκαιρη ερώτηση του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι το αυξημένο κόστος ζωής αποτελεί το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και επισήμανε ότι πρόκειται για διεθνές φαινόμενο. Τόνισε την αναγνώριση της δυσκολίας που βιώνουν γονείς, νέοι, οικογενειάρχες και συνταξιούχοι, σημειώνοντας την κούραση όσων εργάζονται σε δύο δουλειές και την αβεβαιότητα των νέων ζευγαριών που θέλουν να αποκτήσουν σπίτι.

Ακρίβεια και δημοσιονομικά δεδομένα

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα και να αποφεύγεται η διάδοση ψευδών ειδήσεων. Ανέφερε πως η Ελλάδα ξεκίνησε το 2019 με μια κοινωνία και οικονομία διαλυμένες μετά από μια δεκαετή κρίση και επεσήμανε ότι η πανδημία και η ενεργειακή κρίση συνέβαλαν σε παγκόσμια αύξηση των τιμών, ενώ πρόσθεσε ότι η Ελλάδα απέφυγε τα χειρότερα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε συγκριτικά στοιχεία, επισημαίνοντας ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στη χώρα μας ήταν 36% έναντι 40% στην Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα τα πήγε καλύτερα στην ενέργεια και χειρότερα στα ενοίκια. Σημείωσε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025 η τιμή του ρεύματος κατέτασσε τη χώρα στην 18η θέση στην Ευρώπη και η αγοραστική δύναμη στην 11η θέση.

Στήριξη εισοδημάτων

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει εστιάσει στη μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων. Ο μέσος κατώτατος μισθός αυξήθηκε πάνω από τον μέσο πληθωρισμό, ενώ στον ιδιωτικό τομέα σημειώθηκε αύξηση 28% όταν ο πληθωρισμός ήταν στο 20%. Οι συντάξεις και οι μισθοί των ενστόλων ενισχύθηκαν, με μέσες αυξήσεις 14%.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε κατά 11%, τέσσερις φορές πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ και τρεις φορές πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Επισήμανε επίσης ότι οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 38 δισ. ευρώ, απορρίπτοντας ισχυρισμούς περί μείωσής τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε τη δημιουργία της εφαρμογής e-katanalotis, που ενημερώνει για τις τιμές προϊόντων και δείχνει διαφορετικά στοιχεία από αυτά που συχνά παρουσιάζονται στα μέσα ενημέρωσης. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει θεσπίσει την ενιαία αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή.

Ιδιωτικό χρέος και εξωδικαστικός μηχανισμός

Για το ιδιωτικό χρέος, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι τα κόκκινα δάνεια έχουν μειωθεί κατά 15 μονάδες του ΑΕΠ. Ανέφερε ότι πάνω από 46.000 δανειολήπτες έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις ύψους 15 δισ. ευρώ μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος λειτουργεί αποτελεσματικά και προστατεύει τους συνεπείς δανειολήπτες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση, ιδιαίτερα τον ΣΥΡΙΖΑ, για υπερβολική καταστροφολογία, επισημαίνοντας ότι η εικόνα που παρουσιάζουν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας γίνεται με ρεαλιστικά μέτρα, εντός δημοσιονομικών δυνατοτήτων και με κοινωνική δικαιοσύνη.