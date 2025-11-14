Στη Βουλή η πρόταση ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια και ιδιωτικό χρέος: Σε επίπεδο αρχηγών η αντιπαράθεση
Πολιτική
11:43 - 14 Νοε 2025

Στη Βουλή η πρόταση ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια και ιδιωτικό χρέος: Σε επίπεδο αρχηγών η αντιπαράθεση

Reporter.gr Newsroom
Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης αναμένεται να διεξαχθεί το μεσημέρι της Παρασκευής 14/11 η «Ώρα του Πρωθυπουργού», όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. 

Η ομιλία του πρωθυπουργού είναι προγραμματισμένη για τις 12:00, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επανέφερε το ζήτημα με νέα κατάθεση της ερώτησής του, επιμένοντας στην ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων.

Εκτίναξη τιμών και ασφυξία στα νοικοκυριά

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, επικαλούμενος τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, περιέγραψε στην πρόταση του μια πραγματικότητα «αδιέξοδη» για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως σημείωσε, από το 2020 οι τιμές στα τρόφιμα έχουν αυξηθεί κατά 34,5%, ενώ μόνο τον Ιούλιο του 2025 καταγράφηκαν μεγάλες ανατιμήσεις:

19,3% στα φρούτα,

18,9% στο ηλεκτρικό ρεύμα,

11,3% στα ενοίκια.

Ανάλογη εικόνα και τον Αύγουστο, με αυξήσεις στα ενοίκια κατοικιών (10,9%), στα φρούτα (11,6%), στη σοκολάτα (23,2%) και στον καφέ (18,5%). «Τα νοικοκυριά αγωνίζονται να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τα ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξεκάθαρη απάντηση για δύο κρίσιμα ζητήματα:

1. Αν η κυβέρνηση σκοπεύει να λάβει άμεσα και στοχευμένα μέτρα κατά της ακρίβειας, όπως:

  • μείωση ή μηδενισμό ΦΠΑ σε βασικά αγαθά,
  • ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά ώστε να υπάρξει πραγματική αποκλιμάκωση τιμών
  • ή αν θα συνεχίσει, όπως λέει, να διατηρεί «υπερπλεονάσματα» που προκύπτουν από την επίμονη ακρίβεια και τους έμμεσους φόρους.

2. Αν θα υπάρξει βιώσιμη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς τράπεζες, funds, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να αντιμετωπιστεί ο διογκούμενος όγκος ιδιωτικού χρέους.

Η συζήτηση στη Βουλή αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς το ζήτημα της ακρίβειας παραμένει στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας και αποτελεί πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Από την πλευρά του χθες ο πρωθυπουργός από την Ελευσίνα, όπου περιόδευσε, τόνισε ότι «Πρώτη μας υποχρέωση είναι να σκύψουμε πάνω από την ακρίβεια και να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα», υπενθυμίζοντας ότι από τις αρχές του Ιανουαρίου οι Έλληνες πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς, μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας «καθώς το μέρισμα ανάπτυξης θα επιστρέφει στους πολίτες».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 11:44
