Μητσοτάκης: Στόχος μας να γίνουμε οικονομία κατηγορίας Α

Με αφορμή την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομία σε ΒΒΒ από τον οίκο Fitch, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έθεσε μέσα από την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του ακόμα υψηλότερους στόχους.

«Γιατί είναι σημαντική αυτή η αναβάθμισηαυτή η αναβάθμιση; Ή για να το πω λαϊκότερα, όπως ειρωνεύονταν κάποιοι από την αντιπολίτευση, «τρώγεται» η επενδυτική βαθμίδα της ελληνικής οικονομίας; Η απάντηση είναι πως όταν δεν την είχαμε την περασμένη δεκαετία σίγουρα πεινάσαμε ως λαός» αναφέρει αρχικά ο κ. Μητσοτάκης και προσθέτει:

«Υπάρχουν όμως και εντελώς πρακτικοί λόγοι που φωτίζουν τη σημασία της πιστοληπτικής μας αναβάθμισης: η ταχύτερη αποπληρωμή και αποκλιμάκωση του ελληνικού δημόσιου χρέους οδηγεί, σύμφωνα με τον Οργανισμό Δημοσίου Χρέους, σε εξοικονόμηση περίπου 800 εκ ευρώ. Και αυτά είναι χρήματα που αντί να πηγαίνουν στην εξυπηρέτηση χρέους, μένουν και επιστρέφουν στις τσέπες των πολιτών με αύξηση κοινωνικών δαπανών, μείωση φόρων και αύξηση εισοδημάτων, σαν αυτή που μόλις ψηφίσαμε με το πακέτο της ΔΕΘ που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο και υλοποιείται ήδη από αυτόν τον μήνα. Στόχος μας πλέον είναι να γίνουμε μια οικονομία κατηγορίας Α, να φτάσουμε δηλαδή το συντομότερο δυνατό στην ανώτερη βαθμίδα αξιολόγησης των ξένων οίκων. Εκεί που βρίσκονται και όλες οι χώρες που έχουν εξασφαλίσει την ευημερία των πολιτών τους με καλά εισοδήματα, στιβαρή οικονομία, κοινωνική συνοχή και ποιοτικά δημόσια αγαθά», αναφέρει.

Για τους αγρότες

Για τα προβλήματα των αγροτών, που ακόμα περιμένουν τις επιδοτήσεις τους, ο κ. Μητσοτάκης γράφει ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση κατά 50% και σε μόνιμη βάση της ποσότητας του αγροτικού πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης.

Οι αγρότες που έλαβαν λιγότερα χρήματα τον Νοέμβριο, λόγω υπέρβασης του ορίου για τις μέγιστες δικαιούμενες ποσότητες, θα λάβουν το επιπλέον ποσό τον Δεκέμβριο.

«Ο αγροτικός κόσμος έχει κεντρικό ρόλο στο σχέδιό μας για την ανάπτυξη της χώρας. Γι’ αυτό είμαστε σε διαρκή διάλογο με τους παραγωγούς, προχωρούμε στην εξυγίανση του συστήματος πληρωμών και διασφαλίζουμε ότι οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι αυτοί που θα λαμβάνουν τους ευρωπαϊκούς πόρους, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς αδικίες», συμπλήρωσε.