ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η κυβέρνηση... συσκέπτεται αλλά δεν πληρώνει - Σε οικονομικό αδιέξοδο αγρότες και κτηνοτρόφοι
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19:59 - 15 Νοε 2025

Η κυβέρνηση... συσκέπτεται αλλά δεν πληρώνει - Σε οικονομικό αδιέξοδο αγρότες και κτηνοτρόφοι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ακόμα ψάχνει λύση η κυβέρνηση για να ξεκινήσει η ροή των επιδοτήσεων στους αγρότες που έχει μπλοκαριστεί εδώ και μήνες, λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει προκαλέσει τη δυσαρέσκεια του αγροτικού κόσμου.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με βάση ανακοίνωση, επισκέφτηκε σήμερα τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και προήδρευσε σε ευρεία σύσκεψη για το θέμα της πληρωμής των αγροτικών επιδοτήσεων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αργυρώ Ζέρβα, Αντώνης Φιλιππής, ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς, υπηρεσιακοί παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και οι τεχνικοί σύμβουλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά το τέλος της σύσκεψης, έγιναν οι παρακάτω δηλώσεις:

Ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Αυτή την ώρα είμαστε ανάμεσα στην εύλογη πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θέλει να δημιουργηθεί ένα σύστημα απολύτως διαφανές, με ένα υβριδικό τρόπο το 2025 και με ένα οριστικό τρόπο το 2026, και από την άλλη πλευρά την πίεση των αγροτών, που επίσης εύλογα θέλουν να πληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν.

Η υποβολή των δηλώσεων έληξε φέτος στις 20 Οκτωβρίου. Εργαζόμαστε, λοιπόν, από τότε και μετά, για την εφαρμογή των νέων κριτηρίων, που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να επιβραβευθούν οι πραγματικοί αγρότες και να μην υπάρξουν νέα πρόστιμα για τη χώρα. Αυτή η άσκηση δεν είναι εύκολη, αλλά εργαζόμαστε συστηματικά κάθε μέρα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.

Η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μία μεγάλη μεταρρύθμιση με αρκετές δυσκολίες και πιεστικά χρονοδιαγράμματα. Γι’ αυτό η κατεύθυνση προς τα στελέχη της ΑΑΔΕ και του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να βάλουν τα δυνατά τους. Ειδικά σε αυτή τη φάση που πλησιάζουμε την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, να εργάζονται αν είναι δυνατόν και κάθε μέρα, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Προσωπικά, είμαι αποφασισμένος να κάνω οτιδήποτε προκειμένου να πληρωθούν έγκαιρα οι αγρότες μας και να επιβραβευτούν από το καινούργιο σύστημα οι έντιμοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι».

O Κώστας Τσιάρας δήλωσε: «Μόλις ολοκληρώσαμε τη σύσκεψη υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης τον κ. Χατζηδάκη. Η σύσκεψη αφορούσε όλα τα ζητήματα που έχουν ως κυρίαρχο στόχο τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Νομίζω όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή η προσπάθεια να μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη λεγόμενη νέα εποχή, που θα μπορεί να ολοκληρώνει κάθε διαδικασία με διαφάνεια και δικαιοσύνη, είναι μια πραγματικά δύσκολη προσπάθεια. Και η σκέψη, ο σχεδιασμός όλου αυτού του εγχειρήματος, είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους έντιμους αγρότες στο συντομότερο δυνατό χρόνο και να τους δώσουμε τη βαθιά ανάσα που θέλουν προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι μία περίοδος που όλοι πρέπει να καταλάβουμε, ότι μέσα από την ενσωμάτωση των ελέγχων, που είναι απαραίτητοι προκειμένου να γίνουν πληρωμές και τις όποιες καθυστερήσεις, θα μας δοθεί η δυνατότητα, την επόμενη μέρα, να μιλάμε για ένα νέο ΟΠΕΚΕΠΕ που θα λειτουργεί με διαφάνεια και δικαιοσύνη».

Ο Γιώργος Πιτσιλής δήλωσε: «Στη σημερινή συνάντηση τονίστηκε η διπλή στόχευση της κυβέρνησης: πρώτον, η έγκαιρη πληρωμή των επιδοτήσεων στους δικαιούχους αγρότες και δεύτερον, η διασφάλιση διαφάνειας και δικαιοσύνης στη διαδικασία, προστατεύοντας έτσι τα χρήματα των Ελλήνων και Ευρωπαίων φορολογουμένων».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de9e4v5vz2ux?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι αγρότες έτοιμοι για νέες κινητοποιήσεις

Από τις παραπάνω δηλώσεις προκύπτει πως για την ώρα δεν υπάρχει συγκεκριμένη ανακοινώσιμη ημερομηνία για τις πληρωμές και οι αγρότες δεν κρύβουν τον εκνευρισμό τους.

Έκαναν ήδη μία μεγάλη διαδήλωση στην Αθήνα και στις 23 Νοεμβρίου έχουν πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Υπάρχουν ήδη εισηγήσεις για μπλόκα και κλείσιμο δρόμων, αλλά για την ώρα αναμένουν αν η κυβέρνηση θα τηρήσει την υπόσχεση για πληρωμές μέσα στο μήνα.

Τα παραπάνω επηρεάζουν βέβαια όλους τους Έλληνες πολίτες, καθώς χωρίς επιδοτήσεις και χωρίς αποζημιώσεις για την ευλογιά η παραγωγή έχει μειωθεί σημαντικά και οι τιμές σε αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα αυξάνονται διαρκώς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η δημοκρατία υπό αμφισβήτηση: Ιστορικά χαμηλή εμπιστοσύνη στις δυτικές κοινωνίες
Ειδήσεις

Η δημοκρατία υπό αμφισβήτηση: Ιστορικά χαμηλή εμπιστοσύνη στις δυτικές κοινωνίες

«Τουρισμός για όλους 2025»: Νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα για τη χειμερινή περίοδο
Οικονομία

«Τουρισμός για όλους 2025»: Νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα για τη χειμερινή περίοδο

Ο Χριστοδουλίδης συνδέει τα ευρωτουρκικά με το Κυπριακό: Το «πάρε-δώσε» που πρότεινε στον Μερτς
Ειδήσεις

Ο Χριστοδουλίδης συνδέει τα ευρωτουρκικά με το Κυπριακό: Το «πάρε-δώσε» που πρότεινε στον Μερτς

Στο «limit up» το νωπό κρέας - Καμπανάκι για ελληνοποιήσεις
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Στο «limit up» το νωπό κρέας - Καμπανάκι για ελληνοποιήσεις

Ο Πρωθυπουργός δεν είναι Χάρι Πότερ, αλλά θέλει... μάγους τους πολίτες
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Ο Πρωθυπουργός δεν είναι Χάρι Πότερ, αλλά θέλει... μάγους τους πολίτες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευρωβουλευτές μιλούν για συγκάλυψη, παράνομες ενισχύσεις και ζημιά €800 εκατ.
Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευρωβουλευτές μιλούν για συγκάλυψη, παράνομες ενισχύσεις και ζημιά €800 εκατ.

ΔΝΤ προς Μελόνι: Σταματήστε τις οριζόντιες επιδοτήσεις στην ενέργεια
Ειδήσεις

ΔΝΤ προς Μελόνι: Σταματήστε τις οριζόντιες επιδοτήσεις στην ενέργεια

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το κύκλωμα στην Κρήτη
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το κύκλωμα στην Κρήτη

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης: Μεταρρυθμίσεις χωρίς εμπιστοσύνη, ακόμη και ο Παυλόπουλος αποδομεί το «κυβερνητικό αφήγημα»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης: Μεταρρυθμίσεις χωρίς εμπιστοσύνη, ακόμη και ο Παυλόπουλος αποδομεί το «κυβερνητικό αφήγημα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/05/2026 - 21:25

Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα «ανοικτή» σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, συνεργασίες και ευκαιρίες

Ειδήσεις
28/05/2026 - 21:05

Σκληρό μήνυμα ΕΕ στην Άγκυρα: «Απαράδεκτος ο αποκλεισμός της Κύπρου από την COP31»

Ναυτιλία
28/05/2026 - 21:01

Seanergy: Ισχυρή κερδοφορία και 18ο συνεχόμενο μέρισμα με φόντο την αγορά των Capesize

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
28/05/2026 - 20:50

Σε κλοιό πίεσης η μεταποίηση τροφίμων – Τα «καμπανάκια» του ΣΕΒΤ

Υγεία
28/05/2026 - 20:32

«Παγιδευμένοι» στην οθόνη 3 στους 4 νέους κάνουν doomscrolling

Πολιτική
28/05/2026 - 20:12

Αθήνα προς Κίεβο: Επίσημο διάβημα για το περιστατικό με το drone στη Λευκάδα

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 19:55

Ευρωπαϊκές αγορές: Πτώση δεικτών παρά το ράλι στις μετοχές άμυνας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/05/2026 - 19:25

Κυρανάκης: Νέα πλατφόρμα καταγγελιών για «λάδωμα» και παρατυπίες στις εξετάσεις οδήγησης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/05/2026 - 19:20

Νέο δρομολόγιο Λισαβόνα-Αθήνα ξεκινά την 1η Ιουλίου

Ειδήσεις
28/05/2026 - 19:07

Μπέσεντ: Απειλές για κυρώσεις στο Ομάν – Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:50

Πλαστικά Θράκης: Νέο μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου και ανασυγκρότηση σε σώμα

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:39

ΑΕΚ: Νέα κεφαλαιακή ενίσχυση 2,75 εκατ. ευρώ με απόφαση Γενικής Συνέλευσης

Ειδήσεις
28/05/2026 - 18:30

Γκίλφοϊλ για Ρούμπιο: «Σπουδαίος φίλος της Ελληνικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
28/05/2026 - 18:22

Μερτς για φήμες αντικατάστασης του: «Δεν υπάρχει άλλη κυβερνητική εναλλακτική»

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:06

Lavipharm: Αύξηση 11,2% στα ΕBITDA α τριμήνου – Αύξηση 9,1% στα μεικτά κέρδη

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:55

Ψηφιακές ταυτότητες: Με διαγωνισμό - μαμούθ 515 εκατ. ευρώ προχωρά το νέο σύστημα ασφαλείας

Σχόλια Αγοράς
28/05/2026 - 17:46

Χρηματιστήριο: Διόρθωση μετά το 6Χ6 - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:36

Χρυσοχοΐδης από Χαλκιδική: Ενισχύουμε τις Υπηρεσίες με 200 αστυνομικούς, ώστε να συνεχίσει να είναι ασφαλής

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:35

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε 60ήμερη εκεχειρία – Αναμένουν την τελική έγκριση Τραμπ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:30

Φλέγεται ξανά ο Λίβανος – Νεκροί άμαχοι και παιδιά από ισραηλινές επιδρομές

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:29

Μήνυμα Χαμενεΐ: Εθνική ενότητα απέναντι σε πιέσεις και πολιτική αποσταθεροποίησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/05/2026 - 17:17

Συνάντηση Παπασταύρου με Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος: Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 17:06

Wall: Ο πληθωρισμός καθησυχάζει, αλλά το πετρέλαιο και η Μέση Ανατολή ανησυχούν τις αγορές

Πολιτική
28/05/2026 - 16:53

Συνάντηση Δένδια - Θεοδωρικάκου για την υλοποίηση του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:48

Τασούλας και Δένδιας «ενωμένοι» ενάντια στην απειλή από την Τουρκία

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:44

Επιμένει ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ – «Φρένο» από τη Fed στις μειώσεις επιτοκίων

Ναυτιλία
28/05/2026 - 16:33

Ποσειδώνια 2026: Η ναυτιλία στο επίκεντρο γεωπολιτικής, ενέργειας και ανάπτυξης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/05/2026 - 16:32

Η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές απ’ όσο πιστεύουμε

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:25

Κάλας: Ρωσική παγίδα η πρόταση για διαπραγματεύσεις μέσω ειδικού απεσταλμένου

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:23

Temu για πρόστιμο των €200 εκατ.: Υπερβολικό, εξετάζουμε την αντίδραση μας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ