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Τουρκικό ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα προσπαθεί να επιβάλει με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό την ΑΟΖ της
Πολιτική
12:12 - 21 Νοε 2025

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα προσπαθεί να επιβάλει με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό την ΑΟΖ της

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη είναι η αντίδραση της Τουρκίας στην επικαιροποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στην ΕΕ.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, δήλωσε: «Η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις προσπάθειες Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) που καταβάλλονται σύμφωνα με τις συστάσεις των αρμόδιων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών.

» Όπως είναι γνωστό, η χώρα μας ανακοίνωσε τον εθνικό της ΘΧΣ στις 16 Απριλίου 2025 και τον κοινοποίησε στη Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO στις 12 Ιουνίου 2025. Έχει παρατηρηθεί ότι ο ελληνικός χάρτης ΘΧΣ που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της Πλατφόρμας ΘΧΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο οποίος παραβιάζει περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας στο Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο, ενημερώθηκε με αναφορά σε 'αρμόδιες ελληνικές αρχές'.

» Γίνεται αντιληπτό ότι η Ελλάδα, συνεχίζοντας να αγνοεί τις θεμελιώδεις αρχές του θαλάσσιου διεθνούς δικαίου, επιχειρεί να κάνει δεκτή μέσω της ΕΕ Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) που δεν έχει επίσημα ανακηρύξει στην Ανατολική Μεσόγειο, εργαλειοποιώντας τον χάρτη ΘΧΣ.

» Η χώρα μας απορρίπτει αυτή την παράνομη προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένου γεγονότος. Η Τουρκία κοινοποίησε στον ΟΗΕ με ολοκληρωμένο τρόπο τη νομική της θέση σχετικά με τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της στην Ανατολική Μεσόγειο στις 18 Μαρτίου 2020.

» Από αυτή την άποψη, η φερόμενη ως ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο που απεικονίζεται στον ελληνικό χάρτη ΘΧΣ βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

» Οι προσπάθειες της Ελλάδας να νομιμοποιήσει αντιλήψεις για την ΑΟΖ και τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της, τα οποία δεν έχει οριοθετήσει με τους γείτονές της, ενσωματώνοντάς τα στον χάρτη ΘΧΣ της είναι καταδικασμένες σε αποτυχία και συνιστούν μονομερή βήματα που αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο».

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