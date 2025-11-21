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Η Λένα Δροσάκη στο ΟΠΑΠ Game Time κάνει challenge στην Αθηνά Οικονομάκου
Επιχειρήσεις
12:00 - 21 Νοε 2025

Η Λένα Δροσάκη στο ΟΠΑΠ Game Time κάνει challenge στην Αθηνά Οικονομάκου

Reporter.gr Newsroom
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Η δημοφιλής ηθοποιός μιλάει για το celebritycrushτης και περιγράφει σε liveμετάδοση το γκολ του Άγγελου Χαριστέα στον τελικό του Euro 2004.

Από το θεατρικό σανίδι σε ρόλο sportscaster στο Game Time. Η Λένα Δροσάκη υποδύεται την αθλητική δημοσιογράφο για τις ανάγκες της εκπομπής του ΟΠΑΠ και κάνει live μετάδοση του πιο ιστορικού γκολ της Εθνικής Ομάδας, στον τελικό του Euro 2004.

Η δημοφιλής ηθοποιός μιλάει για τους ρόλους της στην θεατρική παράσταση «Κρυφτό», την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του ΑΝΤ1 «Σέρρες» και τη συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Αποκαλύπτει ποιο είναι το celebrity crush της και ποιον ποδοσφαιρικό αγώνα δεν θα ήθελε να χάσει με τίποτα.

Δέχεται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη για τον κυριακάτικο αγώνα 11ης αγωνιστικής της Super League, ΑΕΚ-Άρης, στην OPAP Arena, και καλεί on air τη συνάδελφο και φίλη της Αθηνά Οικονομάκου για να πάρει τη …βοήθεια του κοινού.

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

{https://www.youtube.com/watch?v=KldTC12ArzM}

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