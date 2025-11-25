Λαφαζάνης: Σκέψη πολιτικού βρικόλακα το να πυροβολεί από εδώ και στο εξής όλους 

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης δήλωσε την Τρίτη (25/11) πως τον είχε συμβουλεύσει πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 να μην λέει ότι «θα καταργήσουμε τα μνημόνια με έναν νόμο και ένα άρθρο» και «εκείνος μου ‘λεγε “αυτά θέλει ο λαός”».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο OPEN:

«Τον Αλέξη Τσίπρα το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η πρωθυπουργική καρέκλα. Τίποτα άλλο. Ήταν κυνικός και αδίστακτος. Εγώ τον έβλεπα και φοβόμουν», τόνισε.

«Ο Τσίπρας με κρατούσε γιατί δεν μπορούσε να με διώξει», ανέφερε ενώ τόνισε πως «αυτό που κάνει τώρα που βάλει εναντίον όλων και βγάζει λάδι τον εαυτό του περίπου, λέγοντας πως έκανε και κάποια λάθη, αυτό είναι πολιτική του αυτοκτονία. Γελάει ο κόσμος.

Φαίνεται ότι είναι πανικόβλητος πλέον. Προσπαθεί να κρατηθεί κάπου για να επανέλθει. Και νόμισε ότι αν αρχίσει να πυροβολεί από εδώ και στο εξής όλους, αυτό θα του δημιουργήσει μια καλύτερη προοπτική. Αυτό μόνο ένας πολιτικά ανώμαλος θα μπορούσε να το φανταστεί. Είναι σκέψη πολιτικού βρυκόλακα».

Υπενθυμίζεται πως ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του κάνει αρκετές αναφορές στον Παναγιώτη Λαφαζάνη, που στο πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο υπουργός Ενέργειας, κατηγορώντας τον ότι «βρισκόταν σταθερά σε άλλο μήκος κύματος» και ότι δεν αντιλαμβανόταν την πραγματικότητα.

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