Τσίπρας: Σουρεαλιστικός πίνακας η κοστολόγηση του προγράμματός μας από τη ΝΔ

Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα απαντά σήμερα, Τετάρτη (9/9), ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, στο Βελλιδειο.

Δείτε live τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα:

Η πρώτη ερώτηση που δέχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας αφορούσε την κριτική που ασκήθηκε στο οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι η κριτική στο πρόγραμμα είχε ξεκινήσει πριν ακόμη ολοκληρώσει την παρουσίαση των προτάσεών του.

«Η ομιλία μου ήταν η πιο αριστερή και δομημένη ομιλία που έχω εκφωνήσει στη ΔΕΘ», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «δεν έχει σημασία αν ένα πρόγραμμα είναι αριστερό ή κεντρώο, αλλά να μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα».

Υπογράμμισε, δε, τη ανάγκη να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, λέγοντας πως το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ «κοιτάζει» σε βάθος δεκαετίας, με ένα μοντέλο που αυξάνει το εισόδημα, δίνει βιώσιμη ανάπτυξη – ακριβώς το αντίθετο, όπως τόνισε, από όσα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που «εκφώνησε ένα πρόγραμμα για να καλύψει ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο».

«Δεν θέλω να υποτιμήσω αυτές τις παροχές. Όμως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, δεν είχε τίποτε να μας πει για το όραμά του για τη χώρα. Εμείς με το τρίπτυχο, παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα, επιδιώξουμε να εφαρμόσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Μιλήσαμε για τον τρόπο να γίνει καλύτερη η ζωή μας.Να μπορέσουμε επιτέλους, να ζήσουμε ως Ευρωπαίοι. Αυτή είναι η βούλησή μας, να απευθυνθούμε στον λαό με ένα όραμα», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στην κοστολόγηση των μέτρων και στην κριτική που δέχθηκε από την κυβέρνηση, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι οι κυβερνητικές αντιδράσεις είχαν προετοιμαστεί πριν ακόμη ολοκληρώσει την ομιλία του.

«Πριν κατέβω από το βήμα, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της κυβέρνησης είχε ετοιμάσει την κριτική του. Η κοστολόγηση του προγράμματός μας ήταν... πίνακας ζωγραφικής σουρεαλιστικού περιεχομένου. Είναι μία τάση που υποβαθμίζει τον πολιτικό διάλογο. Εμείς επιχειρήσαμε, με συντηρητικό τρόπο και μεγάλη ακρίβεια, να παρουσιάσουμε μέτρα με βάση το δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο έχουμε από το μεσοπρόθεσμο, το οποίο έχει ήδη καταθέσει η κυβέρνηση. Είχαμε έναν δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισ. και πάνω σε αυτό σχεδιάσαμε. Είδα υπουργούς να κάνουν αναρτήσεις που θα γέλαγαν ακόμη και πρωτοετείς φοιτητές. Δεν είναι αδαείς. Το κάνουν επίτηδες, για να περάσουν στους πολίτες ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τον δικό τους. Μόλις είπαμε ότι θα καταθέσουμε στον αρμόδιο φορέα το πρόγραμμά μας για αξιολόγηση, το τροπάρι άλλαξε και μας έλεγαν ότι δεν καταλάβαμε ότι μιλάς για την 4ετία. Δεν θα κουνάνε το δάχτυλο σε μας για τα οικονομικά», είπε.

Η επόμενη ημέρα μετά τις εκλογές

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στα σενάρια που αφορούν την επόμενη ημέρα των εκλογών, αλλά και στο τι θα πράξει η ΕΛΑΣ ανάλογα με τη θέση που θα καταλάβει στην εκλογική αναμέτρηση.

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία αν η εντολή που θα λάβουμε, είναι πρώτη, δεύτερη ή τρίτη. Η ΕΛΑΣ δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα πολύ μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Δεν υπήρχε διακριτός πόλος έναντι του κυβερνητικού σχήματος. Στόχος είναι η νίκη», υπογράμμισε, για να προσθέσει:

«Αν γίνει αυτό εφικτό, και βγούμε πρώτοι, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να καταρτίσουμε κυβέρνηση, στη βάση της αλλαγής του μοντέλου της πολιτικής που ασκείται. Αν υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν όχι, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης, στις προηγούμενες εκλογές, είχε προεξοφλήσει τις δύο κάλπες. Ακόμα και στις πρώτες, με 146 έδρες, δεν συζήτησε καν τον σχηματισμό κυβέρνησης και πήγε σε δεύτερες εκλογές. Δεν είναι και καμία καταστροφή. Αντιθέτως, ίσως εκφραστεί πιο καθαρά, η βούληση για το ποιος και πώς θέλουμε να κυβερνήσει τη χώρα. Ο Μητσοτάκης διαβάζει στις δημοσκοπήσεις ότι πάνω από το 70% θέλει αλλαγή».

Πατριωτική εισφορά… «Μου ’φαγες όλα τα δαχτυλίδια»

Όσο για το μέτρο της πατριωτικής εισφοράς και το αν θυμίζει το 2015 ο κ. Τσίπρας είπε:

«Μιας και ο πρωθυπουργός το έριξε στο ελαφρολαϊκό, θα θυμίσω ένα ακόμη τραγούδι... “μου 'φαγες όλα τα δαχτυλίδια”... Ας σοβαρευτούμε. Το κεφάλαιο έχει προχωρήσει και βρίσκει τρόπους, ενώ η φορολογία έχει μείνει στάσιμη. Οι αντιθέσεις είναι γνωστές και υπάρχουν και στη χώρα μας. Υπάρχουν προφανώς αντιδράσεις από κάποιους υπερπλούσιους, που θέλουν να φοροδιαφεύγουν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι πατριώτες, που λένε φορολογήστε μας. Η κοινωνία κινδυνεύει με εξέγερση, γιατί ο κόσμος δεν θα αντέξει άλλο αυτήν την κατάσταση.»

Και προσέθεσε:

«Είδαμε τι έγινε στις ΗΠΑ και στην Αγγλία. Στη χώρα μας θα χαρώ να δω κάποιους πλούσιους να ζητούν τη συνεισφορά τους στην προσπάθεια της χώρας. Όμως βλέπω το αντίθετο, ακόμη και από δημοσιογράφους που αντιδρούν. Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για το ακριβές μέγεθος της περιουσίας του 1% των ισχυρότερων της χώρας μας. Έχουμε κάποια στοιχεία από τον ΕΝΦΙΑ, αλλά πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο, για να έχουμε καλύτερη εικόνα. Υπάρχει μία εκτίμηση που λέει ότι ο πλούτος των ισχυρών στην Ελλάδα ότι είναι γύρω στα 200 δισ. Άλλοι λένε ότι μπορεί να είναι και 350 δισ. Το ζήτημα είναι να βρούμε έναν μόνιμο τρόπο, να εξισορροπήσουμε αυτήν την αδικία. Πού θα κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα, όσα και αν είναι αυτά και γιατί το ονομάσαμε πατριωτική εισφορά. Το ονομάσαμε έτσι γιατί πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη για τους ισχυρότερους, να βάλουν πλάτη. Η χώρα αυτή στηρίχθηκε σε όλους. Ακόμη και στους εύπορους. Οι εύποροι σήμερα, δεν αισθάνονται την ανάγκη να στηρίξουν το μέλλον; Με όρους ενός νόμιμου κανόνα. Τα χρήματα σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε ένα ταμείο νέων γενεών, που θα επενδύει στο μέλλον του τόπου. Στην έρευνα, σε σχολεία, να στηρίξουμε τον τόπο για μία άλλη προοπτική».