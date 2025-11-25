Γιατί η Morgan Stanley «ψηφίζει» Ελλάδα για το 2026 – Ποια εμπόδια απειλούν την προοπτική αναβάθμισης

Η Morgan Stanley τοποθετεί την Ελλάδα στις κορυφαίες επενδυτικές της επιλογές για το 2026, επισημαίνοντας ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών διαθέτει ισχυρά θεμελιώδη, χαμηλές αποτιμήσεις και σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον.

Παρότι δεν προβλέπει επανάληψη της θεαματικής ανόδου του MSCI Greece το 2025, θεωρεί ότι οι παράγοντες που «έτρεξαν» την αγορά –το Ταμείο Ανάκαμψης, η συρρίκνωση του κόστους κεφαλαίου, οι θετικές αναθεωρήσεις κερδών και η ανθεκτικότητα στους διεθνείς κινδύνους– παραμένουν σε ισχύ. Η αναμενόμενη ενίσχυση του ευρώ το 2026 εκτιμάται ότι θα προσθέσει ακόμη ένα πλεονέκτημα στις αποδόσεις των ελληνικών μετοχών σε δολαριακή βάση.

Ο οίκος προτείνει ξεκάθαρα τραπεζική έκθεση, τονίζοντας ότι παρά τα κέρδη άνω του 100% μέσα στο έτος, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών. Αν αυτό περιοριστεί, οι αποτιμήσεις μπορούν να κινηθούν σε επίπεδα που συνεπάγονται άνοδο 30%-40%.

Η Morgan Stanley προβλέπει ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία την περίοδο 2026-2027, με την επενδυτική δραστηριότητα να παραμένει υψηλή ακόμη και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, λόγω χρονικής υστέρησης στις απορροφήσεις και υλοποιήσεις έργων.

Παρά τη θετική εικόνα, ο οίκος υπογραμμίζει έναν καθοριστικό κίνδυνο: την πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές από τον MSCI.

Η εμπειρία προηγούμενων αναβαθμίσεων δείχνει ότι τέτοιες μεταβάσεις συχνά δημιουργούν πιέσεις, καθώς οι χώρες χάνουν μεγάλο μέρος της στάθμισης που κατείχαν στους δείκτες των αναδυόμενων. Με βάση τις τρέχουσες τιμές, η ελληνική στάθμιση θα κατέβαινε από 5,06% στον MSCI EEMEA σε μόλις 0,38% στον MSCI Developed Markets, προκαλώντας ενδεχόμενες εκροές.

Τέλος, ο MSCI αναμένεται να εξετάσει ξανά το θέμα το 2026, με πιθανή απόφαση το 2027 και εφαρμογή το 2028.