Γιατί η Morgan Stanley «ψηφίζει» Ελλάδα για το 2026 – Ποια εμπόδια απειλούν την προοπτική αναβάθμισης

Παρότι δεν προβλέπει επανάληψη της θεαματικής ανόδου του MSCI Greece το 2025, θεωρεί ότι οι παράγοντες που «έτρεξαν» την αγορά –το Ταμείο Ανάκαμψης, η συρρίκνωση του κόστους κεφαλαίου, οι θετικές αναθεωρήσεις κερδών και η ανθεκτικότητα στους διεθνείς κινδύνους– παραμένουν σε ισχύ. Η αναμενόμενη ενίσχυση του ευρώ το 2026 εκτιμάται ότι θα προσθέσει ακόμη ένα πλεονέκτημα στις αποδόσεις των ελληνικών μετοχών σε δολαριακή βάση.
Ο οίκος προτείνει ξεκάθαρα τραπεζική έκθεση, τονίζοντας ότι παρά τα κέρδη άνω του 100% μέσα στο έτος, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών. Αν αυτό περιοριστεί, οι αποτιμήσεις μπορούν να κινηθούν σε επίπεδα που συνεπάγονται άνοδο 30%-40%.
Η Morgan Stanley προβλέπει ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία την περίοδο 2026-2027, με την επενδυτική δραστηριότητα να παραμένει υψηλή ακόμη και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, λόγω χρονικής υστέρησης στις απορροφήσεις και υλοποιήσεις έργων.
Παρά τη θετική εικόνα, ο οίκος υπογραμμίζει έναν καθοριστικό κίνδυνο: την πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές από τον MSCI.
Η εμπειρία προηγούμενων αναβαθμίσεων δείχνει ότι τέτοιες μεταβάσεις συχνά δημιουργούν πιέσεις, καθώς οι χώρες χάνουν μεγάλο μέρος της στάθμισης που κατείχαν στους δείκτες των αναδυόμενων. Με βάση τις τρέχουσες τιμές, η ελληνική στάθμιση θα κατέβαινε από 5,06% στον MSCI EEMEA σε μόλις 0,38% στον MSCI Developed Markets, προκαλώντας ενδεχόμενες εκροές.
Τέλος, ο MSCI αναμένεται να εξετάσει ξανά το θέμα το 2026, με πιθανή απόφαση το 2027 και εφαρμογή το 2028.