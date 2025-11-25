ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γιατί η Morgan Stanley «ψηφίζει» Ελλάδα για το 2026 – Ποια εμπόδια απειλούν την προοπτική αναβάθμισης
Οικονομία
15:17 - 25 Νοε 2025

Γιατί η Morgan Stanley «ψηφίζει» Ελλάδα για το 2026 – Ποια εμπόδια απειλούν την προοπτική αναβάθμισης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Morgan Stanley τοποθετεί την Ελλάδα στις κορυφαίες επενδυτικές της επιλογές για το 2026, επισημαίνοντας ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών διαθέτει ισχυρά θεμελιώδη, χαμηλές αποτιμήσεις και σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον.

Παρότι δεν προβλέπει επανάληψη της θεαματικής ανόδου του MSCI Greece το 2025, θεωρεί ότι οι παράγοντες που «έτρεξαν» την αγορά –το Ταμείο Ανάκαμψης, η συρρίκνωση του κόστους κεφαλαίου, οι θετικές αναθεωρήσεις κερδών και η ανθεκτικότητα στους διεθνείς κινδύνους– παραμένουν σε ισχύ. Η αναμενόμενη ενίσχυση του ευρώ το 2026 εκτιμάται ότι θα προσθέσει ακόμη ένα πλεονέκτημα στις αποδόσεις των ελληνικών μετοχών σε δολαριακή βάση.

Ο οίκος προτείνει ξεκάθαρα τραπεζική έκθεση, τονίζοντας ότι παρά τα κέρδη άνω του 100% μέσα στο έτος, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών. Αν αυτό περιοριστεί, οι αποτιμήσεις μπορούν να κινηθούν σε επίπεδα που συνεπάγονται άνοδο 30%-40%.

Η Morgan Stanley προβλέπει ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία την περίοδο 2026-2027, με την επενδυτική δραστηριότητα να παραμένει υψηλή ακόμη και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, λόγω χρονικής υστέρησης στις απορροφήσεις και υλοποιήσεις έργων.

Παρά τη θετική εικόνα, ο οίκος υπογραμμίζει έναν καθοριστικό κίνδυνο: την πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές από τον MSCI.

Η εμπειρία προηγούμενων αναβαθμίσεων δείχνει ότι τέτοιες μεταβάσεις συχνά δημιουργούν πιέσεις, καθώς οι χώρες χάνουν μεγάλο μέρος της στάθμισης που κατείχαν στους δείκτες των αναδυόμενων. Με βάση τις τρέχουσες τιμές, η ελληνική στάθμιση θα κατέβαινε από 5,06% στον MSCI EEMEA σε μόλις 0,38% στον MSCI Developed Markets, προκαλώντας ενδεχόμενες εκροές.

Τέλος, ο MSCI αναμένεται να εξετάσει ξανά το θέμα το 2026, με πιθανή απόφαση το 2027 και εφαρμογή το 2028.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/11/2025 - 15:18
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΚΕΠΕ: Η Ελλάδα υστερεί στην ένταση Έρευνας &amp; Ανάπτυξης - «Χαμηλές πτήσεις» και στη μεταποίηση
Οικονομία

ΚΕΠΕ: Η Ελλάδα υστερεί στην ένταση Έρευνας & Ανάπτυξης - «Χαμηλές πτήσεις» και στη μεταποίηση

Deloitte: Οι εταιρείες επενδύουν περισσότερο σε AI, όμως η απόδοση παραμένει «θολή»
Τεχνολογία

Deloitte: Οι εταιρείες επενδύουν περισσότερο σε AI, όμως η απόδοση παραμένει «θολή»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν
Οικονομία

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Morgan Stanley: Έως €150 εκατ. επιπλέον EBITDA για Metlen από το ευρωπαϊκό σχέδιο πρώτων υλών
Αναλύσεις

Morgan Stanley: Έως €150 εκατ. επιπλέον EBITDA για Metlen από το ευρωπαϊκό σχέδιο πρώτων υλών

ΚΕΦΙΜ: Θετική δημοσιονομική εξαίρεση η Ελλάδα, αλλά απατείται πειθαρχία
Οικονομία

ΚΕΦΙΜ: Θετική δημοσιονομική εξαίρεση η Ελλάδα, αλλά απατείται πειθαρχία

Ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία το α&#039; τρίμηνο 2026
Οικονομία

Ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία το α' τρίμηνο 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:55

Χανιά: Drone «φορτωμένο» με ναρκωτικά και εξοπλισμό απόδρασης πάνω από τις φυλακές Αγιάς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 11:40

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:20

Αμεντί (Πρόεδρος Ιράκ): Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε γέφυρα διαλόγου, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή

Ναυτιλία
07/06/2026 - 10:59

Νέα εποχή για την κεφαλαιαγορά: Οι Έλληνες εφοπλιστές εξετάζουν είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:45

Οχάιο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ – Αναζητούνται οι δράστες

Πολιτική
07/06/2026 - 10:30

Μητσοτάκης: Ελλάδα 2030 - Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:09

Αντιτρομοκρατική επιχείρηση σε Κρήτη και Αθήνα: Συνελήφθη Παλαιστίνιος για συμμετοχή στη Χαμάς - Ετοίμαζε χτύπημα

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:02

Σχέδιο-έκπληξη Τραμπ: Ανοίγει τη συζήτηση για «λαϊκή συμμετοχή» στα κέρδη της AI

Ειδήσεις
07/06/2026 - 09:58

ΕΕ: Ραγδαία άνοδος στην πράσινη απασχόληση – +79% στις ΑΠΕ από το 2014

Ειδήσεις
07/06/2026 - 08:14

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Ειδήσεις
06/06/2026 - 20:00

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:42

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Εμπορεύματα
06/06/2026 - 19:25

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:12

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πολιτική
06/06/2026 - 15:41

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ