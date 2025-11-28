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Μητσοτάκης και Μέτσολα εγκαινίασαν το Europa Experience: Είμαστε ισχυρότεροι όταν είμαστε ενωμένοι
Πολιτική
13:32 - 28 Νοε 2025

Μητσοτάκης και Μέτσολα εγκαινίασαν το Europa Experience: Είμαστε ισχυρότεροι όταν είμαστε ενωμένοι

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα εγκαινίασαν νωρίτερα σήμερα το νέο διαδραστικό κέντρο Europa Experience στο Αρσάκειο Μέγαρο της Αθήνας, παρουσία του Έλληνα Επιτρόπου Απόστολου Τζιτζικώστα.

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στα δημόσια πράγματα, σημειώνοντας ότι η ενεργός συμμετοχή «με νόημα» απαιτεί γνώση και ενδιαφέρον για τα εθνικά και ευρωπαϊκά ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, το κέντρο έχει στόχο να ενδυναμώσει τον διάλογο, την κριτική σκέψη και την περιέργεια των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει ένα όραμα για το μέλλον της Ευρώπης, ιδίως εν μέσω αντιευρωπαϊκών φωνών και λαϊκιστικών τάσεων που, όπως είπε, συχνά τροφοδοτούνται από τρίτους εχθρικούς φορείς.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και ότι «δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές μόνοι μας. Είμαστε πολύ ισχυρότεροι όταν είμαστε ενωμένοι και η απάντηση είναι περισσότερη Ευρώπη».

Από την πλευρά της, η κ. Μέτσολα εξέφρασε την υπερηφάνειά της για την Ελλάδα και τα επιτεύγματά της, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει σημειώσει σημαντικό μετασχηματισμό με μείωση της ανεργίας, αύξηση των επενδύσεων και ισχυρή ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Το Europa Experience είναι ένα διαδραστικό κέντρο που επιτρέπει στους επισκέπτες να ανακαλύψουν πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις της. Οι συμμετέχοντες μπορούν να «εκτελέσουν τα καθήκοντα ενός ευρωβουλευτή», να συζητήσουν και να ψηφίσουν οδηγίες της ΕΕ, μέσα σε περίπου δύο ώρες.

Αναλυτικά η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ως εξής: «Κυρία Πρόεδρε, αγαπητή Ρομπέρτα, κ. Επίτροπε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι,

Καταρχάς, Ρομπέρτα, σε ευχαριστούμε που μας έφερες τον ιδανικό συνδυασμό καιρού. Πρώτα βροχή, που χρειαζόμαστε απεγνωσμένα, και τώρα μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα. Θα έπρεπε να σε έχουμε εδώ πιο συχνά, αλλά αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα για εμάς, γιατί εγκαινιάζουμε αυτόν τον αξιοθαύμαστο χώρο, το Europa Experience στην Αθήνα.

Είναι ένας σύγχρονος, δυναμικός χώρος που φαίνεται να αξιοποιεί άριστα την τεχνολογία για να φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της, ιδίως στη νεότερη γενιά. Χαίρομαι που μαζί μας βρίσκονται νέοι άνθρωποι που, είμαι βέβαιος, θα αξιοποιήσουν πολύ καλά αυτόν τον χώρο ώστε να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Διότι μερικές φορές η Ευρώπη μπορεί να φαντάζει απόμακρη και σύνθετη, αλλά δεν είναι μια απόμακρη γραφειοκρατία, είναι ένας ζωντανός οργανισμός που διαμορφώνει την καθημερινότητά μας.

Όπως είπε η Ρομπέρτα, η συμμετοχή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας. Η συμμετοχή, η ουσιαστική συμμετοχή, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς γνώση, χωρίς πραγματικό ενδιαφέρον για τις δημόσιες υποθέσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι το Europa Experience έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να εξυπηρετήσει αυτόν τον στόχο, να προκαλέσει την περιέργεια, να διεγείρει τη σκέψη, να εμπνεύσει τον διάλογο, την κριτική και, βέβαια, ένα όραμα για το μέλλον της Ευρώπης.

Πιστεύω ότι αυτή η αποστολή είναι εξαιρετικά σημαντική σε αυτούς τους καιρούς, κατά τους οποίους αντιμετωπίζουμε, τόσο στην εγχώρια πολιτική όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολλές λαϊκιστικές και αντιευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες ενίοτε τροφοδοτούνται από εχθρικούς τρίτους παράγοντες και επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ιδέα μας, την αντίληψή μας για μια ενωμένη Ευρώπη. Διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις, παραπληροφόρηση για το τι πραγματικά είναι η Ευρώπη και τι κάνει.

Αλλά η αλήθεια είναι ξεκάθαρη και είναι σημαντικό να την επικοινωνήσουμε, ειδικά στη νεότερη γενιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της ειρήνης, της ευημερίας, της ελευθερίας και της δημοκρατίας στην ήπειρό μας. Είναι αναμφίβολα -και δεν πρέπει να κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε- το πιο επιτυχημένο πολυμερές εγχείρημα στην ιστορία των διεθνών σχέσεων.

Έχουμε σήμερα μία Ένωση 27 ισότιμων κρατών, που αναβαθμίζει το βιοτικό επίπεδο για εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Αντιμετωπίζουμε -και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αργότερα- πολλές προκλήσεις, αλλά αυτό που γνωρίζουμε -ειδικά στην Ελλάδα το γνωρίζουμε καλά- είναι ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις μόνοι. Είμαστε πολύ ισχυρότεροι όταν είμαστε ενωμένοι και η απάντηση μπορεί να είναι μόνο περισσότερη Ευρώπη.

Η Ένωση αυτή έχει περάσει από αλλεπάλληλες κρίσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, παρά τον σκεπτικισμό και τα ενίοτε αρνητικά συναισθήματα που διακατέχουν τη συζήτησή μας, κάθε φορά βγαίνουμε δυνατότεροι από αυτές τις προκλήσεις, προχωρώντας προς μια ολοένα στενότερη ένωση, όπως την είχαν οραματιστεί οι ιδρυτές μας.

Για εμάς, ειδικότερα, αυτός ο χώρος σημαίνει πολλά. Πριν από περισσότερα από 40 χρόνια, ένας οραματιστής ηγέτης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, πήρε την απόφαση να ενταχθεί η Ελλάδα στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Γίναμε το 10ο μέλος που προσχώρησε. Δεν ήταν μια προφανής απόφαση εκείνη την εποχή. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει επωφεληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτή την επιλογή, γεωπολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά. Έχουμε αγκυροβολήσει σε ένα ασφαλές καταφύγιο και ένα ασφαλές λιμάνι. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό και ουσιαστικό ήταν αυτό, ειδικά κατά τη διάρκεια της πολύ δύσκολης δημοσιονομικής κρίσης.

Είναι σημαντικό, και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό, περισσότεροι άνθρωποι να κατανοήσουν ακριβώς πώς λειτουργεί η Ευρώπη, να εκτιμήσουν αυτή την περίπλοκη θεσμική δομή που έχουμε δημιουργήσει και να κατανοήσουν καλύτερα πώς η Ευρώπη συμβάλλει στην καθημερινή μας ζωή.

Εύχομαι, λοιπόν, κάθε επιτυχία σε αυτόν τον απίθανο χώρο. Ελπίζω ότι πολλά σχολεία και πολλοί νέοι θα τον επισκέπτονται καθημερινά και ανυπομονώ να συμμετάσχω σε περισσότερες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε αυτό το υπέροχο αμφιθέατρο.

Σας ευχαριστώ πολύ».

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