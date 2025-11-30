Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ... μόλις ξεκίνησε

«Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε δυναμικό κέντρο για την ενέργεια, την τεχνολογία και την καινοτομία. Μόλις στις πρώτες εβδομάδες της θητείας μου, προωθήσαμε ιστορικές επενδύσεις και συμφωνίες των ΗΠΑ εδώ -και μόλις ξεκινήσαμε!», έγραψε στο Χ το βράδυ της Κυριακής (30/11).
Πρόσθεσε επίσης πως: «Ήταν τιμή μου να συμμετάσχω την περασμένη εβδομάδα στο CEO Initiative Forum του Fortune – μια πλατφόρμα που προάγει τον στρατηγικό διάλογο σχετικά με την ηγεσία, την καινοτομία και την ανάπτυξη».
{https://x.com/USAmbassadorGR/status/1995156752640151570}