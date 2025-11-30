Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ... μόλις ξεκίνησε

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σημειώνει πως οι συμφωνίες για επενδύσεις στην Ελλάδα μόλις ξεκίνησαν...

«Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε δυναμικό κέντρο για την ενέργεια, την τεχνολογία και την καινοτομία. Μόλις στις πρώτες εβδομάδες της θητείας μου, προωθήσαμε ιστορικές επενδύσεις και συμφωνίες των ΗΠΑ εδώ -και μόλις ξεκινήσαμε!», έγραψε στο Χ το βράδυ της Κυριακής (30/11).

Πρόσθεσε επίσης πως: «Ήταν τιμή μου να συμμετάσχω την περασμένη εβδομάδα στο CEO Initiative Forum του Fortune – μια πλατφόρμα που προάγει τον στρατηγικό διάλογο σχετικά με την ηγεσία, την καινοτομία και την ανάπτυξη».

{https://x.com/USAmbassadorGR/status/1995156752640151570}