Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: «Το ελληνικό καλοκαίρι έγινε πολυτέλεια για τους Έλληνες»

Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤ και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Κοτταρίδη και Νίνα Κασιμάτη μίλησε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Απαντώντας στα κυβερνητικά πυρά περί παροχολογίας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς παρέπεμψε στην πρόσφατη ομιλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, κατά την παρουσίαση του Εθνικού Πρόγραμμα Ανάπτυξης:

«Ο κ. Πιερρακάκης προχωρούσε, ανέβηκε στο βήμα και βρήκε με μία ομιλία 23 δισ. ευρώ. Ο κανονισμός του ΕΠΑ, όμως, λέει ότι θα πρέπει, όταν ανακοινώνεται το νέο ΕΠΑ, να γίνεται απολογισμός για το προηγούμενο στο πρώτο εξάμηνο. Το εξάμηνο αυτό έληξε τον Ιούνιο και δεν έχει κάνει απολογισμό η κυβέρνηση. Δεν έχει πει πού πήγαν τα χρήματα.

Μήπως με το νέο ΕΠΑ, σκοπεύουν τα έργα που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης να τα χρηματοδοτήσουν τελικά με εθνικούς πόρους; Δηλαδή, έργα τα οποία θα γινόταν με ευρωπαϊκά χρήματα να επιβαρύνουν τους Έλληνες φορολογούμενους, επειδή δεν έγινε καλή διαχείριση; Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση με την ακρίβεια και την μείωση της αγοραστικής δύναμης , κατάφερε να έχουμε ελληνικό καλοκαίρι χωρίς Έλληνες . Οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν κατά δήλωση τους να πάνε διακοπές».

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Στάθηκε ιδιαίτερα στο νέο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για την οποία «η κυβέρνηση δεν έχει πει κουβέντα εδώ και δύο μήνες που το έχουμε αναδείξει», υπενθυμίζοντας το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου που διατυπώνει ότι «στην υπόλοιπη Ευρώπη το ένα σπιτάκι ανακύκλωσης κόστισε 66.000 ευρώ, στην Ελλάδα κόστισε 300.000 ευρώ, ήτοι πέντε φορές πάνω.

Έγινε έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προ ολίγων ημερών και, ω του θαύματος, η εταιρεία που είχε αναλάβει τα σπιτάκια με μια επιστολή της το απόγευμα δήλωσε ότι αναστέλλει τη λειτουργία της. Δεν τρέχει τίποτα κατά την κυβέρνηση; Μήπως λεφτά που θα πηγαίναν κάπου, πήγανε κάπου αλλού με κακοδιαχείριση και τώρα από τους εθνικούς σπόρους, που είναι τα λεφτά των φορολογουμένων, θέλουν να δαπανήσουν άλλα χρήματα;».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου περιέγραψε την αναξιοπιστία του Πρωθυπουργού, όπως αυτή προκύπτει από τις προεκλογικές του δεσμεύσεις ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης πριν το 2019 και την αλλαγή στάσης του μετά την ανάληψη της εξουσίας:

«Ο κ. Μητσοτάκης έλεγε στη ΔΕΘ του 2018 ότι θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου και είναι εκείνος που τον εφάρμοσε. Αν κάποιος ασκεί την πολιτική Τσίπρα είναι σήμερα η Νέα Δημοκρατία .

Όταν ρωτήθηκε, δε, τότε για κοστολόγηση είχε πει ότι θα βρει 2 δισ. μέσα από συμμάζεμα δαπανών κρατικών. Ποιο ήταν αυτό το συμμάζεμα; Οι απευθείας αναθέσεις, οι διαγωνισμοί με ένα μόνο συμμετέχοντα , η συμβουλοκρατία;

Χθες, στο OPEN, είπε ότι αν κάνει οριζόντια μείωση ΦΠΑ, θα περάσει σε όλους και όχι εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Το 2018 έλεγε το ανάποδο, μιλούσε για οριζόντια μείωση.

Έλεγε το ανάποδο και στα πλεονάσματα. Τα χαρακτήριζε αχρείαστα, ενώ τώρα λένε ότι είναι ο καθρέφτης της επιτυχίας της οικονομίας.

Άρα, εδώ έχουμε έναν Πρωθυπουργό, που το 2018 είχε ανοίξει το πουγκί με τα ψέματα, έκανε στροφή 180 μοιρών, λέει τελείως διαφορετικά πράγματα και στην ουσία κάνει κριτική στον ίδιο του τον εαυτό».

Ο Κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε την ανάγκη εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας με ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, καθώς «αυτό που λείπει από τη χώρα είναι οι μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Για αυτό χρειάζεται το Ταμείο Εθνικού Πλούτου που προτείνουμε, για να χρηματοδοτήσει μαζί με το τραπεζικό σύστημα τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις. Θέλουμε τον όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας, για να στηρίξει τη μικρομεσαία επιχείρηση. Και θέλουμε πραγματική στήριξη του πρωτογενούς τομέα».

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, εκ νέου, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογήσει την πρόταση για 13η σύνταξη, σημειώνοντας:

«Την κοστολόγησή μας την επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι έχουμε δίκιο. Όταν βγαίνει και λέει το ίδιο νούμερο που λέμε εμείς, απλά φορτώνει εισφορές και φόρους που επιστρέφουν στο κράτος και τον ΕΦΚΑ, λέει ακριβώς το ίδιο. Λέει ότι είναι 2,5 δισ., από τα οποία 600 εκατ. και είναι φόροι-εισφορές, 100 εκατ. λέει ψέματα ενώ το ξέρει ότι είναι αναδρομικά στη μηνιαία δαπάνη που δεν υπάρχουν στο 13η. Άρα είναι 1,8 δισ. ευρώ. Από αυτά 540 εκατομμύρια καταβάλλονται ήδη , 420 εκατομμύρια θα προσθέσουμε εμείς τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και 840 εκατομμύρια θα καταβάλλουμε την τρίτη χρονιά .

Σχολιάζοντας τη δήλωση του κυρίου Καιριδη ότι η καταβολή της 13ης σύνταξης δεν στηρίζει την ανάπτυξη , ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολιάσει «Σε μια περίοδο, όπου στη χώρα έβρεχε χρήμα, η Νέα Δημοκρατία μείωσε τις συντάξεις. Είναι, άραγε, αξιόπιστοι αυτοί που λένε ρητά “δεν μας νοιάζουν οι συνταξιούχοι που ζουν με 400 ευρώ”;».