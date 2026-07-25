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Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»
Ειδήσεις
19:41 - 25 Ιουλ 2026

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

Reporter.gr Newsroom
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Ενώπιον της κυπριακής Δικαιοσύνης οδηγούνται ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης και η γυναίκα που έγινε γνωστή με το ψευδώνυμο «Σάντη», μετά την καταχώριση ποινικής υπόθεσης από τον Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σύμφωνα με την υπόθεση που καταχωρίστηκε, οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν συνολικά 101 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν –κατά περίπτωση– πλαστογραφία και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και παρενόχληση. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.

Η αρχή της υπόθεσης

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 30 Μαρτίου, όταν ο Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, προχώρησε στη δημοσιοποίηση σειράς ισχυρισμών για τη φερόμενη δράση κυκλώματος που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, συνέδεε πρόσωπα από τον χώρο της Δικαιοσύνης, της πολιτικής και των επιχειρήσεων τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.

Στο υλικό που δημοσιοποιήθηκε περιλαμβάνονταν καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης, υποθέσεις διαφθοράς, εκβιασμών και συγκάλυψης, καθώς και αναφορές σε δίκτυο που φερόταν να συνδέεται με την Αδελφότητα των Ροδόσταυρων.

Βασική πηγή των συγκεκριμένων ισχυρισμών και των επίμαχων ηλεκτρονικών μηνυμάτων εμφανιζόταν η γυναίκα που έγινε γνωστή ως «Σάντη».

Η επέκταση της υπόθεσης στην Ελλάδα

Η υπόθεση απέκτησε διαστάσεις και στην Ελλάδα, όταν δημοσίευμα της εφημερίδας Documento παρουσίασε συνομιλίες και ηλεκτρονικά μηνύματα που αποδίδονταν στον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, συνδέοντάς τον με πτυχές των καταγγελιών.

Ο κ. Μυλωνάκης απέρριψε από την πρώτη στιγμή το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων, χαρακτηρίζοντας τα στοιχεία κατασκευασμένα. Παράλληλα, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ενώ στη συνέχεια ανακοίνωσε την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά και κατά του Μακάριου Δρουσιώτη.

Τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας

Η πολύμηνη έρευνα της κυπριακής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Europol και εξειδικευμένου κλιμακίου του FBI.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, δεν προέκυψε μαρτυρικό, δικανικό ή άλλο αντικειμενικό στοιχείο που να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς που είχαν δημοσιοποιηθεί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η «Σάντη» φέρεται να παραδέχθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι είχε δημιουργήσει η ίδια τα επίμαχα μηνύματα, υποδεικνύοντας μάλιστα εφαρμογή παραγωγής εικονικών συνομιλιών.

Η τεχνική πραγματογνωμοσύνη που ακολούθησε εντόπισε, σύμφωνα με την Αστυνομία, σειρά ασυμβατοτήτων στα ηλεκτρονικά αρχεία, όπως διαφοροποιήσεις στα λειτουργικά συστήματα των συσκευών, ασυνέπειες στις ώρες αποστολής των μηνυμάτων και τεχνικές αποκλίσεις στον τρόπο απεικόνισης των συνομιλιών.

Η υπόθεση «Κράτος Μαφία»

Παράλληλα με την ποινική διερεύνηση, εξελίχθηκε και η έρευνα της Αρχής κατά της Διαφθοράς σχετικά με το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη με τίτλο «Κράτος Μαφία».

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρέθηκε η επικεφαλής της έρευνας, η Αυστραλή νομικός Γκάμπριελ Μακιντάιρ, καθώς έγινε γνωστό ότι στο παρελθόν είχε υπηρετήσει στον ίδιο διεθνή δικαστικό μηχανισμό και είχε συνεργαστεί σε κοινές υποθέσεις με τη δικηγόρο του Δρουσιώτη, Λητώ Καριόλου.

Η συγκεκριμένη επαγγελματική σχέση δεν είχε γνωστοποιηθεί κατά τον διορισμό της, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα ως προς το ενδεχόμενο ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς ανακοίνωσε ότι εξέτασε το θέμα και κατέληξε πως δεν προκύπτει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ανεξάρτητη επανεξέταση του συγκεκριμένου ζητήματος από άλλο κρατικό φορέα.

Την ίδια ώρα, η κυπριακή κυβέρνηση έχει ορίσει πενταμελή ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, με αντικείμενο τη διερεύνηση πιθανών ποινικών αδικημάτων που ενδέχεται να προκύπτουν από το πόρισμα σχετικά με το βιβλίο «Κράτος Μαφία».

Οι προβλεπόμενες ποινές

Η κυπριακή νομοθεσία προβλέπει ότι το αδίκημα της πλαστογραφίας επισύρει ποινή φυλάκισης έως τριών ετών για κάθε επιμέρους πράξη, ενώ η εν γνώσει κυκλοφορία πλαστού εγγράφου τιμωρείται με την ίδια ποινή που προβλέπεται για την πλαστογράφηση του αντίστοιχου εγγράφου.

Για τα αδικήματα της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων και της παρενόχλησης προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως δύο ετών ή χρηματική ποινή ή και οι δύο κυρώσεις σωρευτικά.

Το τελικό πλαίσιο των ενδεχόμενων ποινών θα εξαρτηθεί από το αναλυτικό κατηγορητήριο που θα εξεταστεί από το Κακουργιοδικείο, καθώς και από την τελική κρίση του δικαστηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη θεμελιώδη αρχή του ποινικού δικαίου, οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που να αποδεικνύει την ενοχή τους.

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