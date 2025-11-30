ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Κεραμέως ενημερώνει την Κομισιόν για τις Συλλογικές Συμβάσεις
Πολιτική
18:58 - 30 Νοε 2025

Η Κεραμέως ενημερώνει την Κομισιόν για τις Συλλογικές Συμβάσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, όπου και θα ενημερώσει τους ομολόγους της, Υπουργούς Εργασίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την Ευρωπαία Επίτροπο Εργασίας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Roxana Minzatu, για την Κοινωνική Συμφωνία που συνήφθη μεταξύ Κυβέρνησης και όλων των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων.

Η κα Κεραμέως θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSCO) που πραγματοποιείται τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου με θέμα ζητήματα απλούστευσης, εφαρμογής και ελέγχων εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Παράλληλα, η Υπουργός θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DGEMPL) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Mario Nava.

Κατά τις συναντήσεις, η Υπουργός θα παρουσιάσει το περιεχόμενο και τη σημασία της Κοινωνικής Συμφωνίας, η οποία αποτέλεσε προϊόν συνεχούς διαλόγου με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και ανοίγει το δρόμο για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη χώρα. Επιπλέον, θα ενημερώσει για τον οδικό χάρτη ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων που πρόκειται να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και για τον προγραμματισμό νομοθέτησης της Κοινωνικής Συμφωνίας στις αρχές του νέου έτους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η στρατηγική σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας
Άλλοι Αρθρογράφοι

Η στρατηγική σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας

Επεισόδια αστυνομίας - αγροτών στα μπλόκα της Θεσσαλίας - Xημικά σε Νίκαια και Πλατύκαμπο
Ειδήσεις

Επεισόδια αστυνομίας - αγροτών στα μπλόκα της Θεσσαλίας - Xημικά σε Νίκαια και Πλατύκαμπο

Hot or Not #195: Όλα όσα μας άρεσαν (ή μας χάλασαν) αυτή την εβδομάδα
Magazino

Hot or Not #195: Όλα όσα μας άρεσαν (ή μας χάλασαν) αυτή την εβδομάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νίκος Παπανδρέου: Τέλος στις ανισότητες για νησιά και ορεινές περιοχές – Ζητά ευρωπαϊκή ενίσχυση έως 75%
Ειδήσεις

Νίκος Παπανδρέου: Τέλος στις ανισότητες για νησιά και ορεινές περιοχές – Ζητά ευρωπαϊκή ενίσχυση έως 75%

Ανδρουλάκης: Κανένας νέος δεν πρέπει να πληρώνει για να πάει στη σχολή και στη δουλειά
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Κανένας νέος δεν πρέπει να πληρώνει για να πάει στη σχολή και στη δουλειά

Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ: Νέα ώθηση στην στρατηγική ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ: Νέα ώθηση στην στρατηγική ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο

ΥΠΕΝ: Υπεγράφη η διακήρυξη ίδρυσης του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Χιούστον
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΝ: Υπεγράφη η διακήρυξη ίδρυσης του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Χιούστον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/06/2026 - 21:25

Συναγερμός στο Blue Star 2 μετά από καταγγελία για βόμβα: Κατευθύνεται στο Λαύριο για έλεγχο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12/06/2026 - 21:15

Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Υγεία
12/06/2026 - 21:00

Πώς η φτώχεια και η γειτονιά διαμορφώνουν τον παιδικό εγκέφαλο

Επιχειρήσεις
12/06/2026 - 20:55

Η Shell απομακρύνεται από τις ΑΠΕ: Βγάζει στο σφυρί αιολικά έργα αξίας $1 δισ.

Πολιτική
12/06/2026 - 20:33

Ανδρουλάκης: «Η Δυτική Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει προτεραιότητα» – Μετρό, πράσινο και ανάπλαση στο επίκεντρο

Οικονομία
12/06/2026 - 20:21

Πιερρακάκης στο ECOFIN: Κεφαλαιαγορά χωρίς ενιαία εποπτεία είναι σαν νομισματική ένωση χωρίς ΕΚΤ

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 20:04

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές με ώθηση από τις προσδοκίες συμφωνίας στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
12/06/2026 - 19:50

Πακιστάν: Ο Σαχμπάζ Σαρίφ ανακοινώνει ολοκλήρωση τελικού κειμένου ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 19:31

ElvalHalcor: Διανέμει καθαρό μέρισμα 0,10466 ευρώ ανά μετοχή

Πολιτική
12/06/2026 - 19:15

Χρυσοχοΐδης από Ήπειρο: Ασφάλεια σε πολίτες και τουρίστες – Ενισχύουμε την ΕΛ.ΑΣ. και κλείνουμε εκκρεμότητες

Επιχειρήσεις
12/06/2026 - 19:00

Στα $150 οι μετοχές της SpaceX στο ντεμπούτο της στη Wall Street - Πρώτος τρισεκατομμυριούχος o Μασκ

Ειδήσεις
12/06/2026 - 18:46

Ο Βανς κάνει λόγο για ψευδείς πληροφορίες: Καμία εκταμίευση μετρητών στο Ιράν για συμφωνίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 18:34

Μανουσάκης: Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Πολιτική
12/06/2026 - 18:22

Στη Ρόδο το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ειδήσεις
12/06/2026 - 18:22

Νίκος Παπανδρέου: Τέλος στις ανισότητες για νησιά και ορεινές περιοχές – Ζητά ευρωπαϊκή ενίσχυση έως 75%

Ειδήσεις
12/06/2026 - 18:09

Αραγτσί: Το μνημόνιο κατανόησης είναι πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή του

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/06/2026 - 18:06

Καθυστερήσεις σε πτήσεις: Ευθύνες στην ΥΠΑ αποδίδει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
12/06/2026 - 18:05

«Last Dance» για Μέσι και Ρονάλντο, με την ευχή να διασταυρωθούν

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 17:59

Eurobank: Νέο πενταετές πρόγραμμα διάθεσης 36,4 εκατ. μετοχών – Όροι και προϋποθέσεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/06/2026 - 17:54

ΥΠΑΑΤ: Πάνω από €67 εκατ. για αποκατάσταση πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από πυρκαγιές και πλημμύρες

Ειδήσεις
12/06/2026 - 17:54

ΗΠΑ: Άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης μετά την πτώση των τιμών καυσίμων

Ειδήσεις
12/06/2026 - 17:48

Πούτιν: Η Ρωσία βρίσκεται ουσιαστικά αντιμέτωπη με ολόκληρη τη Δύση

Οικονομία
12/06/2026 - 17:47

Μαρκόπουλος: Θα ματώσουμε τη φανέλα για τη φορολογική πολιτική και τη στήριξη της κοινωνίας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
12/06/2026 - 17:44

Ο κλέψας του κλέψαντος

Ειδήσεις
12/06/2026 - 17:37

Συμφωνία ΔΝΤ – Ουκρανίας για νέα χρηματοδοτική στήριξη σχεδόν 700 εκατ. δολαρίων

Σχόλια Αγοράς
12/06/2026 - 17:34

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στον Δεκέμβριο του 2009 με +2,8% στην εβδομάδα και τραπεζικό ράλι

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 17:11

Wall σε αναμονή: Το βλέμμα σε συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν και στη μεγαλύτερη IPO όλων των εποχών

Ειδήσεις
12/06/2026 - 17:08

«Έπεσε» το Meta: Προβλήματα σε Facebook και Messenger

Πολιτική
12/06/2026 - 17:04

Καλαφάτης: Η μεταφορά τεχνολογίας είναι το καίριο εργαλείο για να μετατρέψουμε οριστικά το brain drain σε brain gain

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 17:04

Fourlis: Μέρισμα €0,15 ανά μετοχή – Στις 3 Ιουλίου η πληρωμή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ