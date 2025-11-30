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Μπλόκα αγροτών: Κλειστή η ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης στη Νίκαια Λάρισας
Ειδήσεις
19:22 - 30 Νοε 2025

Μπλόκα αγροτών: Κλειστή η ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης στη Νίκαια Λάρισας

Reporter.gr Newsroom
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Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν την πρώτη μέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων την Κυριακή (30/11). Στη Νίκαια Λάρισας οι αγρότες επιχείρησαν να απωθήσουν τους αστυνομικούς και τελικά πέρασαν από τον παράδρομο κι έκλεισαν και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης.  

Οι αγρότες, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στον δρόμο, εκτός από τους αγρότες στη Λάρισα, βρίσκονται και συνάδελφοί τους στην Καρδίτσα, την Ημαθία και τη Ροδόπη.

Στη Νίκαια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αγροτών, τα τρακτέρ που έχουν παραταχθεί κι έχουν κλείσει τα δύο ρεύματα της ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ξεπερνούν τα 800.

Οι αγρότες κατάφεραν να περάσουν από παράδρομους και να ανέβουν τελικά στην Εθνική Οδό, τόσο από την προσυγκέντρωση στον Πλατύκαμπο όπου συμμετείχαν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς της Αγιάς, του Πλατύκαμπου και της Μαγνησίας καθώς και οι αγρότες από Τύρναβο, Ελασσόνα, Φάρσαλα και Λάρισα από την προσυγκέντρωση του κόμβου της Νίκαιας.

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Είχε προηγηθεί ένταση, όταν οι αγρότες έσπρωχναν τις κλούβες για να περάσουν με τα τρακτέρ κανονικά από την Εθνική Οδό, με αποτέλεσμα να υπάρξουν συγκρούσεις και οι αστυνομικοί να απαντήσουν με εκτεταμένη χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Στα επεισόδια τραυματίστηκαν δύο αγρότες, ο ένας εξ αυτών αγροτοσυνδικαλιστής καθώς και δύο αστυνομικοί, που διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις.

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