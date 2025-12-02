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Συνεδριάζει την Τετάρτη (3/12) το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής
Πολιτική
18:16 - 02 Δεκ 2025

Συνεδριάζει την Τετάρτη (3/12) το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

Reporter.gr Newsroom
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Στις 10:00 το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το απόγευμα, στις 19:30, ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit, το οποίο διοργανώνει το Επιμελητήριο στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.

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