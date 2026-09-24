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Μητσοτάκης – Νετανιάχου: Συνάντηση σήμερα (24/9) στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ
Πολιτική
16:42 - 24 Σεπ 2026

Μητσοτάκης – Νετανιάχου: Συνάντηση σήμερα (24/9) στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Επιβεβαιώθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.  

Την επικείμενη συνάντηση των δύο πρωθυπουργών είχε μεταδώσει αρχικά το Reuters, ενώ στη συνέχεια η πληροφορία επιβεβαιώθηκε και από την ελληνική πλευρά.

Η συνάντηση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος της ισραηλινής πλευράς και, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχει προγραμματιστεί για περίπου τις 11:30 τοπική ώρα, δηλαδή στις 18:30 ώρα Ελλάδας.

Συνάντηση με Γκουτιέρες και ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Στο σημερινό πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτιέρες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται ακόμη να συμμετάσχει σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο Κολούμπια, ενώ το πρόγραμμά του περιλαμβάνει και ομιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

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