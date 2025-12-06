Μητσοτάκης: Η ΝΔ είναι το κόμμα της οικογένειας - «Τέλος» η προσωπική διαφορά εντός των επόμενων δύο ετών

Το πρωί του Σαββάτου (6/12), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντήσεις με πολίτες στο Μαρκόπουλο, στο πλαίσιο των επαφών του με τις τοπικές κοινωνίες. Στόχος των συναντήσεων είναι η επικοινωνία με τους πολίτες, η ανάδειξη τοπικών ζητημάτων και η ενημέρωση για τις προτεραιότητες και τις δράσεις της κυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της οικογένειας», υπογραμμίζοντας ότι η οικογένεια αποτελεί το θεμέλιο της κοινωνίας. Όπως επισήμανε, «για πρώτη φορά μειώνουμε σημαντικά τους φόρους ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας, στηρίζοντας έμπρακτα τις οικογένειες».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «όλοι οι νέοι από 1/1/ 2026 δε θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος». Κατ' επέκταση, υπογράμμισε ότι ο μηδενισμός του φόρου εισοδήματος στους νέους αποτελεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε επιπλέονότι εντός δύο ετών θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα που συναντούσε κατά τη διάρκεια των περιοδειών του στις τοπικές κοινωνίες.

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